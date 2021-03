Brudd mellom Nent og Telia – 470.000 kunder mister kanaler og strømmetjenester

Nent Group og Telia har ikke blitt enige om en ny distribusjonsavtale. Dermed mister om lag 470.000 kunder tilgangen til kanaler som TV3, V4 og TV6 fra mandag.

Omtrent 470.000 Telia-kunder mister tilgangen til kanaler som TV3 og strømmetjenesten Viaplay som følge av bruddet mellom Telia og Nent. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

– Vi har dessverre ikke klart å bli enige om en ny avtale innen tidsfristen for utløp av tidligere avtale, og det beklager vi veldig overfor alle våre kunder, sier Pål Rune Kaalen, leder for privatmarkedet i Telia Norge, i en pressemelding.

Telia er innstilt på å finne en løsning og håper at motparten Nent også er det, understreker Kaalen. Han sier kjernen i konflikten er kundens valgmulighet og at de ikke skal måtte betale for innhold som de ikke vil se.

Tilgangen til kanalene TV3, V4, TV6, Viasat Nature, Explorer, History, V Sport+, V Sport, V Premium, V Film Family og V Sport Golf kuttes. Og i tillegg påvirkes strømmetjenestene Viaplay og Filmfavoritter.

Kommersiell sjef Kim Poder i Nent Group sier distribusjonssamarbeidet må være «riktige for begge parter» og at det må tilrettelegges for «tilgjengeliggjøring på operatørens plattform».

– Hvis ikke dette blir oppnådd, så kan kundene få glede av innholdet vårt gjennom et eget abonnement på Viaplay eller via Nent Groups øvrige partnere i distribusjonsmarkedet, sier Poder og viser til at selskapet har avtale med andre distributører i Norge.