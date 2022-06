Databrikkeproblemene minsker hos tyske bilgiganter

Mercedes-Benz og BMW er blant bilprodusentene som sier de nå får nok databrikker til å produsere for fullt.

Fabrikkene til Mercedes-Benz har mye mindre problemer med chipmangel enn i fjor, ifølge bilprodusenten. Bildet er fra en fabrikk i Beijing i Kina tidligere i år.

Mangelen på databrikker har preget bilindustrien verden over under coronapandemien de siste to årene. Nå melder flere tyske bilprodusentene at akkurat disse utfordringene ser ut til å lette noe, skriver Bloomberg.

– Vi overvåker det fortsatt fra uke til uke, men til nå har vi stort sett over hele verden ikke hatt noen problemer med produksjonen, sier Jörg Burzer, Mercedes’ sjef for produksjon og forsyningskjede-administrasjon til nyhetsbyrået.

Problemer med leveranser dukker ifølge Mercedes-toppen fortsatt opp her og der, men er ingenting sammenlignet med hvordan det var i fjor.

Mercedes-Benz-topp Jörg Burzer er blant lederne hos tyske bilprodusenter som kan forteller om mindre forstyrrelser i produksjonen.

Produserer for fullt

BMW, Mercedes-Benz og Daimler Truck, som blant annet produserer Mercedes’ lastebiler og busser, melder alle om at produksjonen nå ikke lenger rammes nevneverdig av at det ikke er nok databrikker tilgjengelig.

– Det er ikke perfekt, men det er bedre enn i fjor, sier Karin Rådström i Daimler Truck til Bloomberg.

Hun sier den bedre tilgangen på komponentene gjør at de nå begynner å ta unna noe av bestillingene som er blitt forsinket, og bygger ned ordrereserven.

– Jeg prøver å ikke feire for tidlig. Vi følger fortsatt tett med på situasjonen, legger Rådström til.

BMW melder om at situasjonen er litt mer stabil nå. Samtidig understreker selskapets talsperson at de følger nøye med fra dag til dag, og ikke utelukker nye problemer i de kommende ukene og månedene.

Hos konkurrenten Volkswagen opplever man nå stabile leveranser av databrikker, selv om det fra selskapets side også her understrekes at det er betydelig usikkerhet rundt de neste månedene.

Ansatte ved Volkswagens fabrikk i Zwickau i Tyskland jobber med å sette sammen elbiler i april i år.

Mer optimistiske

Coronapandemien og krigen i Ukraina har bidratt til flaskehalser, blant annet i viktig havner, som har ført til leveranseproblemer og forsinkelser på en rekke varer.

Databrikker er helt sentralt i moderne biler, og mangelen på disse har gjort at bilfabrikker over hele verden har vært nødt til å redusere produksjonen.

Noe av grunnen til at databrikkemangelen har bedret seg for de tyske bilprodusentene, er ifølge Bloomberg at etterspørselen etter elektronikkvarer har gått ned i lys av høyere prisvekst og dårligere økonomiske utsikter. Dermed kan disse chipene gå til bilindustrien i stedet.

De økonomiske utsiktene skaper samtidig bekymring hos blant andre Tesla-sjef Elon Musk. I en intern e-post nyhetsbyrået Reuters har fått tilgang til opplyste Musk at elbilprodusenten må kutte rundt 10 prosent av de ansatte. Det betyr at nesten 10.000 jobber hos Tesla kan være i fare.

– Jeg har superdårlig følelse om økonomien, sa grunnlegger Elon Musk i e-posten ifølge Reuters.

Tyske bilprodusenter har på sin side et mer optimistisk syn på tiden fremover, skal man tror en fersk undersøkelse fra Ifo-instituttet. Forventningene bedret seg kraftig i mai, og vurderingen av den nåværende situasjonen var også mer positiv enn i april.

