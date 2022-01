Næringslivet fornøyd med oppheving av skjenkestopp

Fra fredag kan man igjen kjøpe alkohol på serveringssteder i Norge, det gleder næringslivet. Samtidig etterlyses en avklaring rundt bruk av koronasertifikat.

SMB Norges administrerende direktør Jørund Rytman er fornøyd med opphevingen av skjenkeforbudet, men fortsetter arbeidet med massesøksmål mot staten. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Torsdag opplyste regjeringen at de vil tillate skjenkesteder å servere øl, vin og sprit fram til klokka 23.

– Dette betyr at de fleste av restaurantene som nå er nedstengt, vil kunne åpne dørene igjen om noen få dager, skriver administrerende direktør Jørund Rytman i SMB Norge i en epost til NTB

Søksmål

Han vil likevel fortsette prosessen med massesøksmål mot regjeringen for å få en rettslig vurdering av lovligheten rundt nedstengingen som kom 13. desember i fjor.

SMB Norge er en interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter.

Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke mener mange bedrifter fortsatt vil slite med å være lønnsomme selv etter lettelser i skjenkereglene.

– Vi forventer at det kommer ytterligere lettelser så snart en løsning med koronasertifikat er klar, sier Horneland Kristensen.

Koronasertifikat

Også NHO hadde ønsket et koronasertifikat velkommen og er skuffet over at det ikke kom noen avklaring rundt bruken.

– Koronasertifikat kunne bidratt til å åpne samfunnet mer, særlig for de bedriftene som har vært hardt rammet av antallsbegrensningene, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO.

Både SMB, NHO og Virke etterlyser mer støtte til næringslivet i forbindelse med koronarelatert sykefravær, særlig nå som det er ventet en ny smittebølge drevet fram av omikronvarianten.

– Som et minimum bør man gå tilbake til en arbeidsgiverperiode på tre dager, som var gjeldende fram til 1. oktober i fjor, sier Rytman.