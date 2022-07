Strømprisen fortsetter å stige i sørvest

Mandag har Sørvest-Norge årets hittil dyreste strøm, men allerede tirsdag ryker årsrekorden. Nordover i landet blir det derimot billigere.

Kraftprisen er mandag rekordhøy for året i Sørvest-Norge, i morgen stiger den videre.

Det viser tall fra strømbørsen Nord Pool, hvor prisen blir fastsatt dagen i forveien.

Strømprisen har i Norge utviklet seg til en tredeling den siste tiden, og det er Sørvest-Norge som har de høyeste prisene.

Mandag gjorde strømprisen et byks til 3 kroner per kilowattime i Sørvest-Norge. Tall fra Nord Pool viser at prisen vil fortsette å stige marginalt tirsdag.

Slik blir døgnprisen på strøm i de ulike prisområdene tirsdag:

Sørvest-Norge (NO2): 3,07 kroner kilowattimen

Østlandet (NO1) og deler av Vestlandet (NO5): 1,88 kroner kilowattimen

Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4): 1,8 øre kilowattimen

Fyllingsgraden i norske vannmagasin har økt i det siste, men er fortsatt på et lavt nivå. Tall fra NVE viser at fyllingsgraden var på 59,2 prosent ved utgangen av forrige uke. Medianverdien for samme tid er 67,9 prosent for årene 2002–2021.

Forrige uke meldte NVE at kraftprodusentene i Norge må spare på vannet for å ha nok i magasinene frem til vinteren.

– At produsentene må holde tilbake vil gi høye priser i tidene fremover, uttalte da direktør i NVE, Kjetil Lund, til E24.