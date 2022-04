Krigen i Ukraina fører til stans i nybygg

Flere norske eiendomsaktører setter nye prosjekter på pause etter krigsutbruddet i Ukraina.

– Det er stor fare for at det blir full stopp i nybyggnæringen, og da er veien kort til en forsterket boligkrise, sier advokat og juridisk fagsjef Sven Magnus Rivertz i Norsk Eiendom til EiendomsWatch.

Medlemmene i bransjeorganisasjonen merker flere konsekvenser.

– Jeg vil si at situasjonen oppleves som mest presserende for prosjektene som allerede er under bygging. Det er stor usikkerhet knyttet til både materialtilgangen og den prisveksten man nå ser på byggevarer, sier Rivertz.

Konkrete eksempler på hva utviklere må forholde seg til nå er for eksempel de som har ferdige byggemoduler som står i konteinere i St. Petersburg.

– Andre aktører har i sin kravspesifikasjon at det skal leveres parkett av russisk eik og lerk. Dette er konkrete eksempler der en rett og slett ikke kan levere det som skal leveres, sier fagsjefen.

Norsk Eiendom oppfatter at det er en ganske høy terskel for å stoppe allerede pågående prosjekter, men for nybygg ser det mørkere ut.

– Når det kommer til planlagte prosjekter, så er vårt inntrykk at det i større grad både vurderes og besluttes å sette slike prosjekter på hold som følge av krigens påvirkning på tilgang og pris på byggevarer. Det er for mye usikkerhet knyttet til fremdrift og den økonomiske bærekraften i prosjektene, sier Rivertz.

Selv om det skulle være byggevarer tilgjengelig, finnes det kunder som reserverer seg mot det som kan knyttes til Russland.

– Flere utviklere opplever at boligkjøpere vil ha bekreftet at boligen ikke er bygget med russiske materialer. Kostnadene knyttet til dette må man i hvert fall få fram, sier juridisk fagsjef Sven Magnus Rivertz.