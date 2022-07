Flere drept på kjøpesenter i København – 22-årig danske pågrepet

Flere personer er drept og flere såret i skytingen på kjøpesenteret Field's i København. En 22-årig danske er pågrepet, og politiet kan ikke utelukke terror.

Flere personer er skadd i forbindelse med skytingen i København. Politiet ber folk som er i storsenteret Field's på Amager, om å bli der de er og avvente politiets instrukser. Foto: Olafur Steinar Gestsson / Ritzau Scanpix / NTB

NTB-Ritzau

Evakuerte utenfor kjøpesenteret på Amager i København.

Folk løper ut fra kjøpesenteret Field's etter skytingen i København søndag kveld.

Tungt bevæpnet politi utenfor kjøpesenteret Field's i København søndag kveld. Foto: Ritzau Scanpix / NTB

Væpnet politi inne i Field's, som ligger like ved København-flyplassen Kastrup.

Politiet oppga ikke noe tall på verken drepte eller sårede i masseskytingen på Amager da de møtte pressen i den danske hovedstaden søndag kveld.

Da hadde det gått nesten tre timer siden de første meldingene om skyting på det store kjøpesenteret like ved Kastrup flyplass kom like etter klokka 17.30. Én person er pågrepet.

– Det er en 22 år gammel etnisk danske, sier sjefpolitiinspektør Søren Thomassen i København-politiet.

Trolig én gjerningsperson

Politiet konsentrerer seg nå om å avklare om den mistenkte gjerningspersonen handlet alene eller ikke.

– Vi har ikke indikasjoner per nå på at det har skjedd i samarbeid med andre, sier Thomassen.

Politiet samarbeider med dansk rikspoliti og andre politidistrikter for å avdekke hendelsesforløpet.

– Vi etterforsker dette som en hendelse der vi ikke kan avvise at det er terror, sier Thomassen, som påpeker at de alltid samarbeider med Politiets etterretningstjeneste (PET) i denne typen saker.

Minst tre skadde

Politiet er massivt til stede i København for å sørge for at det er trygt der, påpeker han. Foreløpig er ikke trusselnivået hevet i København, noe som skjedde i Oslo etter masseskytingen der 25. juni.

– Det jeg kan si nå er at vi samler alle våre styrker. Vi vil være veldig, veldig synlig i bybildet i København.

Rigshospitalets traumeavdeling opplyste først at tre personer er innlagt der, men pressevakta sier til B.T. at det dreier seg om flere enn tre pasienter. Også DR1 erfarte at det var flere enn tre personer. Politiet hadde i 20-tiden ennå ikke oppgitt noe tall på ofre.

Flere skudd

Politiet ber alle som har sett, hørt eller filmet noe i forbindelse med hendelsen, om å kontakte dem.

Minst åtte skudd ble avfyrt, ifølge en video som skal være fra innsiden av kjøpesenteret og som er publisert i sosiale medier.

I videoen, som tilsynelatende er filmet av en person som flykter fra kjøpesenteret mens skyteepisoden pågår, kan man høre at minst åtte skudd blir avfyrt, melder TV 2.

Det er også flere personer som skriker mens de løper mot utgangen.

– Varselskudd

Et øyevitne ved kjøpesenteret Fields i København sier dansk politi avfyrte varselsskudd og skrek til en mann med et våpen at han skulle «slippe våpenet».

– Vi hørte at de ropte «slipp våpenet» og skjøt et par varselsskudd, og så dro vi vår vei, forteller øyevitnet til Ekstra Bladet.

De var på vei til å parkere i parkeringskjelleren til Fields i København da flere mennesker kom løpende ut og advarte om skyting på kjøpesenteret.

– Vi kjørte med en gang ut av garasjen, og svingte til høyre mot Kastrup Lufthavn, hvor vi så tre til fire politifolk som ropte til en mann med et våpen i hånden.

Bedt om å vente på politiet

Politiet ba etter skytingen folk som var i storsenteret Field's på Amager, om å bli der de er og avvente politiets instrukser.

– Alle andre personer skal holde seg borte fra Field's, tvitret politiet en drøy time etter at de første meldingene om skyting kom. Rundt 20 minutter senere bekreftet at én person er pågrepet i forbindelse med skytingen.

– Alle andre personer skal holde seg borte fra Field's, tvitret politiet en drøy time etter at de første meldingene om skyting kom.

Rundt 20 minutter senere bekreftet at én person er pågrepet i forbindelse med skytingen.

– Vi vet ikke med sikkerhet hvor mange som er såret eller døde, men det er veldig alvorlig, [tvitret](https://twitter.com/SophieHAndersen/status/1543646798631280641) Københavns ordfører Sophie Hæstorp Andersen.

Hun la til at kriseberedskapen er innkalt og at kommunen er i tett dialog med politiet.

I 19.30-tiden viste TV-bilder at folk kommer løpende ut fra kjøpesenteret – kontrollert – i grupper sammen med politiet. Politiet har bedt folk som har vært på kjøpesenteret, om å kontakte sine pårørende. Telefonnettet kan være belastet, så send eventuelt sms, lyder det fra politiet.

Blant Danmarks største

Kjøpesenteret Field's ligger like i nærheten av København-flyplassen Kastrup. Field's er blant Danmarks største kjøpesentre, med over 135 butikker og restauranter spredt utover rundt 74.000 kvadratmeter.

Senteret ligger også like ved Royal Arena, der det var planlagt en konsert med den britiske popstjernen Harry Styles søndag kveld.

Arrangøren opplyste etter skytingen at de har fått klarsignal til at konserten kan holdes, men det har ikke politiet bekreftet.