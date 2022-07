Flere skutt på kjøpesenter i København – én pågrepet

Flere personer er skutt på kjøpesenteret Field's på Amager i København. Én person er pågrepet, og politiet ber folk holde seg unna området.

Flere personer er skadd i forbindelse med skytingen i København. Politiet ber folk som er i storsenteret Field's på Amager, om å bli der de er og avvente politiets instrukser. Foto: Olafur Steinar Gestsson / Ritzau Scanpix / NTB

NTB-Ritzau

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tungt bevæpnet politi utenfor kjøpesenteret Field's i København søndag kveld. Foto: Ritzau Scanpix / NTB

– Det er løsnet skudd og flere personer er rammet. Vi arbeider på stedet, tvitret politiet like etter klokka 18.45 søndag kveld.

De ber folk som er i storsenteret Field's på Amager, om å bli der de er og avvente politiets instrukser.

– Alle andre personer skal holde seg borte fra Field's, opplyste politiet, som rundt 20 minutter senere bekreftet at én person er pågrepet i forbindelse med skytingen.

– Vi har per nå ikke mulighet til å fortelle mer om vedkommendes identitet. Vi er massivt til stede ved Field's og jobber med å få oversikt, tvitret København-politiet.

-Varselskudd

De ber alle som har sett, hørt eller filmet noe i forbindelse med hendelsen, om å kontakte politiet.

Bilder fra stedet viser at ambulansefolk bærer en såret person ut av senteret.

Et øyevitne ved kjøpesenteret Fields i København sier dansk politi avfyrte varselsskudd og skrek til en mann med et våpen at han skulle «slippe våpenet».

– Vi hørte at de ropte «slipp våpenet» og skjøt et par varselsskudd, og så dro vi vår vei, forteller øyevitnet til Ekstra Bladet.

De var på vei til å parkere i parkeringskjelleren til Fields i København da flere mennesker kom løpende ut og advarte om skyting på kjøpesenteret.

– Vi kjørte med en gang ut av garasjen, og svingte til høyre mot Kastrup Lufthavn, hvor vi så tre til fire politifolk som ropte til en mann med et våpen i hånden.

Nær flyplassen

Ekstra Bladet siterte tidligere på kvelden en person på stedet som sa at en stor gruppe folk løp ut av senteret.

Flere personer som var på kjøpesenteret, fortalte til dansk TV 2 at det var skyting der.

Veiene rundt senteret skal være avsperret.

Et vitne sier til Ekstra Bladet at vedkommende hørte lyder som lød som skudd i nærheten av restaurantavdelingen.

En pressetalsperson ved kjøpesenteret bekrefter overfor Ritzau at politiet er på stedet, men kan ikke si noe om situasjonen for øvrig.

Kjøpesenteret Field's ligger like i nærheten av København-flyplassen Kastrup. Senteret ligger også like ved Royal Arena, der det er planlagt en konsert med den britiske popstjernen Harry Styles søndag kveld.