Tesla leverte færre elbiler

Antallet biler Tesla leverte i andre kvartal falt fra kvartalet før. Fasiten var svakere enn analytikerne ventet.

Tesla-sjef Elon Musk er ventet til Norge og Stavanger for å delta på oljemessen ONS denne høsten.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Elbilprodusenten Tesla la lørdag frem tall for månedene april, mai og juni, som viser at Elon Musk-selskapet leverte 254.695 elbiler i perioden.

Ifølge internasjonale medier var dette under hva analytikerne hadde ventet på forhånd. Nyhetsbyrået Reuters skriver at forventningen var 295.078 biler, ifølge Refinitiv-tall. Amerikanske CNBC skriver at analytikerne ventet levering av 256.520 biler, ifølge Factset-tall.

Tesla trekker i oppdateringen frem at leveringen skjedde til tross for den fortsettende forsyningskrisen i verden og nedstengte fabrikker på grunn av coronautbrudd i Kina.

238.533 stykker av de leverte elbilene var av typene Model 3 og Y, mens 16.162 stykker var av typene Model S og X, fremgår det lørdag.

I samme periode i fjor leverte Tesla 201.250 elbiler. I årets første kvartal var tallet 310.046 elbiler – som er kvartalsrekorden.

Tesla legger frem regnskapet for årets andre kvartal etter børsslutt onsdag 20. juli, opplyses det.

Elbilaksjen har falt 35 prosent på New York-børsen i år, blant annet tynget av Musks foreslåtte oppkjøp av Twitter, Kina-nedstenginger og usikkerhet rundt verdensøkonomien, skriver Reuters.