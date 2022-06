Europeiske flyplasser rammes av kaos

Flyplassen i Brussel har stengt avgangsdelen på grunn av en nasjonal streik. Heathrow i London har bedt flyselskapene kansellere 10 prosent av flygningene.

Europeisk flytrafikk rammes for tiden av streik og mangel på personell.

NTB

Belgia rammes denne uken av en landsomfattende streik. Her fra en demonstrasjon i Brussel mandag.

Belgia preges denne uken av en landsomfattende streik. Fagforeningene som står bak, krever at den belgiske regjeringen hjelper arbeidere som rammes av den kraftige økningen i levekostnader.

Flyplassen i Brussel holder stengt mandag, med unntak av ankomst-delen, skriver Independent. Varetransport med fly vil fortsette som normalt. Passasjerer som etter planen skulle fly fra Brussel mandag, ble oppfordret til å endre billettene sine.

Også Charleroi lufthavn, som er Belgias nest største flyplass, rammes av streiken. Den har imidlertid ikke stengt avgangsdelen slik som i Brussel, men det var ventet flere timelange køer for å komme inn sikkerhetsportene mandag, skriver The Brussel Times.

Det er også planlagt en rekke flyplass-streiker i blant annet Spania, Portugal, Italia og Frankrike senere i juni, men konsekvensene av disse er ennå ikke kjent, ifølge Independent.

Heathrow ba flyselskapene kansellere

Bemanningstrøbbel i kjølvannet av pandemiens oppsigelser har skapt problemer på flyplasser i flere land den siste tiden.

På Heathrow i London har det i helgen vært store problemer med å håndtere all bagasjen, og passasjerer måtte vente i timevis for å få tilbake bagasjen sin. Mandag ba flyplassen flyselskapene om å kansellere 10 prosent av alle flygningene. Minst 5.000 passasjerer var mandag rammet av disse kanselleringene, Sky News.

– Vi gir en uforbeholden beklagelse overfor de ulempene som har rammet passasjerene gjennom helgen, sier en talsperson for Heathrow.

EasyJet kansellerer sommerruter

Selskapet EasyJet har kansellert en lang rekke flygninger i sommer i et proaktivt forsøk på å unngå kanselleringer i siste liten.

EasyJet-sjef Johan Lundgren vil ikke gi et eksakt estimat på nøyaktig hvor mange flygninger som vil bli berørt.

– Vi tar forebyggende tiltak for å styrke den økonomiske balansen i løpet av sommeren, inkludert en rekke ytterligere kanselleringer på de berørte flyplassene. Vi varsler passasjerene på forhånd, og vi venter at de fleste vil bli ombooket på alternative flyruter innen 24 timer, sier Lundgren mandag.

Satt grense for antall passasjerer

Flybransjen sliter med mangel på personale etter at tusener av ansatte mistet jobben under pandemien og ikke er kommet tilbake.

Flyplassen Gatwick har begrenset antall avganger i sommer på grunn av personellmangel. På Schiphol flyplass i Amsterdam, en av Europas travleste flyplasser, er det satt et tak for antall passasjerer som reiser der per dag. De siste månedene har flyplassen slitt med store bemanningsproblemer.

Mandag gikk en rekke rengjøringsansatte på Schiphol ut i en spontan streik, ifølge Reuters.

I Norge har flyteknikerne gått til streik etter at meklingen med NHO luftfart brøt sammen natt til lørdag. Over 100 flyteknikere er hittil tatt ut i streik.