Nytt krakk på Oslo Børs – hovedindeksen ned 10 prosent

Hovedindeksen på Oslo Børs har fortsatt å falle kraftig gjennom dagen og er ned 10,4 prosent til 606,61 poeng.

Nytt krakk på Oslo Børs mandag. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

Også oljeprisen har falt kraftig og var ned over 13 prosent ved 13.30-tiden mandag. Et fat nordsjøolje omsettes dermed for 30,1 dollar.

Nedgangen i hovedindeksen startet like etter åpning mandag, med et fall på over 6 prosent.

Blant de store selskapene har Aker Solutions falt kraftig og var ned 23 prosent mandag ettermiddag. Norwegian var på samme tid ned nær 15 prosent.

Mandag kom nyheten om at opposisjonen er enig med regjeringen om en kraftig krisepakke til arbeidstakere og bedrifter her i landet, men det ser ikke ut til å ha noen stor effekt på børsen.

