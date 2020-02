Politiet fant ingenting etter bombetrussel mot dansk reklamebyrå

Politiet rykket ut etter at reklamebyrået & Co, som laget SAS-videoen, mottok bombetrussel torsdag. Aksjonen ble avsluttet noen timer senere uten funn.

NTB-Ritzau

Politiet ble varslet om en trussel mot det norskeide reklamebyrået & Co i 5-tiden torsdag morgen. Meldingen skal ha blitt sendt på epost.

Reklamebyrået ligger i Adelgade sentralt i København sentrum. Gaten ble sperret av, og minst én av nabobygningene ble evakuert. En bombeenhet fra forsvaret ble sendt til stedet, i tillegg til en rekke politibiler og ambulanser.

Folk i området ble bedt om å holde seg innendørs. Kunder på et treningssenter ble holdt tilbake og gjester ved et hostell ble sendt ut på gaten mens aksjonen pågikk – noen av dem bare iført pysjamas.

Politiets bombehunder gjennomsøkte bygningen, men ved 11.30-tiden kunne nødetatene pakke sammen og forlate stedet.

– Vi fant ikke noe av politifaglig interesse, skriver dansk politi på Twitter.

Navngitt på sosiale medier

Det danske reklamebyrået selv har kort kommentert hendelsen overfor Danmarks Radio. Administrerende direktør Mikael Jørgensen sier de fulgte politiets instrukser, og at det som har skjedd, er veldig trist for medarbeiderne.

Ansatte i reklamebyrået ble navngitt i kommentarfelt etter at den omdiskuterte reklamevideoen for SAS ble publisert.

«Bare en påminnelse om å notere seg disse navnene og adressene, og legge de et trygt sted. Når tiden kommer vil alle som var involvert i å lage denne videoen bli gjort om til vindspill», skrev én, ifølge DN.

Flere politikere på ytterste høyre har også hisset seg opp over videoen, deriblant Dansk Folkepartis Søren Espersen, skriver Berlingske Tidende. Han skal ha erklært at han var i «atomsjokk» over videoen.

Budskapet provoserte

Reklamefilmen som hevdet at ingenting er skandinavisk, ble møtt av en storm av reaksjoner i sosiale medier. Filmen ble fjernet både fra SAS' Facebook- og YouTube-side onsdag morgen, men senere samme dag var kampanjen iverksatt igjen – med noen endringer.

I filmen trekkes det fram en rekke ting som ofte forbindes med Skandinavia, som svenske kjøttboller, dansk rugbrød og bindersen. En fortellerstemme konstaterer så at «ingenting er skandinavisk – alt er kopiert».

SAS ønsket torsdag ikke å kommentere trusselhendelsen overfor NTB.

– Misforstått

Tidligere har flyselskapet sagt at de sterke reaksjonene på reklamen dreide seg om et koordinert angrep. Selskapet opplyste at reklamevideoen ble lagt ut på nytt i en «kortere og klarere» versjon og la til at kampanjens budskap ble misforstått.

Pressesjef John Eckhoff i SAS sa onsdag til NTB at selskapet står bak budskapet i filmen, som handler om at reiser beriker oss.

– Vi i SAS er stolte av vårt skandinaviske opphav og de verdiene som preger våre åpne, likestilte og demokratiske samfunn, sa han.