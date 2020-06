Danmark vil tilby turister koronasjekk ved grensen

Danske helsemyndigheter vil at alle kan bli testet for koronasmitte ved grensen etter at reisende fra Norge, Island og Tyskland får slippe inn i landet.

Mandag åpner Danmark grensen for reisende fra Norge, Island og Tyskland. Både utenlandske turister og dansker som kommer hjem vil bli tilbudt å frivillig la seg teste for koronasmitte ved grenseovergangene. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

NTB-Ritzau

Det er det danske Rigspolitiet som opplyser om dette søndag. Både utenlandske turister og dansker som kommer hjem, vil bli tilbudt å frivillig la seg teste for koronasmitte ved grenseovergangene. Dette gjøres for at myndighetene lettere kan drive smittesporing dersom et nye tilfeller av koronasmitte skulle dukke opp.

Mandag åpner Danmark grensen for reisende fra Norge, Island og Tyskland. Likevel er det først personer med dansk personnummer som kan benytte seg av testmuligheten.

– Våre IT-systemer er dessverre ikke klare for at vi i stor skala kan håndtere personer som ikke har et personnummer, men vi forventer å være klare med et tilbud om test til alle utenlandske turister i løpet av kort tid. Inntil videre blir det litt improvisert på Københavns lufthavn, sier direktør Anne-Marie Vangsted ved det danske testsenteret.