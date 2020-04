Ekspert: Slik kan Norge sikre oljeinntekter og få opp aktiviteten

Han var rådgiver for olje- og energiministeren da oljeprisen stupte på 1980-tallet. Nå ber Arild Nystad i Stavanger om et nytt oljeskatteregime. – Vi må handle nå. Det er for sent om et halvt år, sier han.