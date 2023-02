– Rater vi tidligere bare kunne drømme om

Offshoremarkedet er på vei oppover igjen etter kriseårene. Solstad Offshore seiler i medvind, men starter nå jobben med å refinansiere milliardgjelden.

Solstad Offshore-sjef Lars Solstad.

– Vi har skjemt bort kundene våre de siste syv-åtte årene, med at alle typer fartøy har vært tilgjengelig til alle tider til en lav pris. Disse dagene er nå over, sier Solstad Offshore-sjef Lars Peder Solstad.

Torsdag la Solstad frem resultatrapporten for fjerde kvartal, et tallslipp som viste en snuoperasjon fra underskudd til overskudd.

Offshorerederiet har vært gjennom mange tunge år. Men markedet er nå på vei oppover igjen.

På kvartalspresentasjonen fredag sier Solstad at det har vært et kvartal med «svært høy aktivitet» og høy utnyttelse av flåten.

Han trekker frem situasjonen for konstruksjonsskip (CSV) som «Normand Baltic», som nå opplever «svært sterk etterspørsel» fra både olje- og gassektoren og offshore vind.

– Fartøyet jobber nå i det asiatiske prosjektmarkedet til rater vi tidligere bare kunne drømme om, sier han.

Solstad fremholder at anbudsaktiviteten hos kundene, utnyttelse av flåten og kontraktene som blir tildelt, «gir sterke signaler om bedret etterspørsel etter offshoreskip».

Investeringsplanene til kundene tyder på et sterkt marked som kan vare lenge, fremholder Solstad-sjefen.

– Gjelden fortsetter å være for høy

Solstad Offshore seiler i medvind, men er fortsatt lastet med en gjeld på over 20 milliarder kroner etter kriseårene.

Det aller meste ligger i et flåtelån som forfaller i første kvartal neste år. Det betyr at selskapet trenger en refinansiering.

– Refinansieringsprosessen med långiverne har blitt igangsatt, og vi ser på de forskjellige mulighetene, sier finansdirektør Kjetil Ramstad under kvartalspresentasjonen.

I takt med en bedre marked for offshoreskip har Solstad-aksjen skutt fart det siste året, men fredag faller aksjen over fem prosent etter kvartalsrapporten:

Analytiker Lukas Daul i Arctic Securities viser til høyere aktivitetsnivå, som støtter både dagratene og skipsutnyttelsen, men understreker:

– Gjelden fortsetter å være for høy og må bli adressert innen utgangen av første kvartal 2024. Med fundamentale forhold som beveger seg i riktig retning, blir det opp til kreditorene og aksjonærene å bli enige om en passende kapitalstruktur, påpeker han.

Solstad gikk ut av fjoråret med 290 millioner mindre i kassen enn da året startet. Hovedgrunnen til at kassen krympet er økte rentekostnader, ifølge Ramstad.

Rekordhøy ordreinngang

Rederiet sikret seg nye oppdrag for 3,3 milliarder kroner i kvartalet, den høyeste ordreinngangen noensinne for rederiet.

Samtidig økte ordrereserven til 9,2 milliarder kroner fra 5,6 milliarder. Hvis man tar med opsjonene for forlengelse av kontrakter er oppdragene på 17,7 milliarder kroner.

Solstad peker på at rederiet har sikret oppdrag for rundt 6 milliarder kroner som skal utføres i år, som tilsvarer rundt 90 prosent av 2022-inntektene.

Men rederiet har fortsatt rundt 25 prosent ledig kapasitet.

– Så det er et solid inntjeningspotensial på toppen av den bestilte ordrereserven i 2023, sier Solstad.

Han sier at mange kunder er bekymret for tilgangen på skip.

– Det burde de være. Dette gjelder spesielt for avanserte fartøy. Og teknologi, kostnader, finansiering og kapasitet er noen av grunnene til at det vil ta flere år for å få et meningsfullt antall nybygg til markedet.

Solstad fremholder at det er «stort potensial» for å gå fra kontrakter med lave til høye marginer i et antatt sterkt marked. Han peker på at de kommersielle betingelsene bedres på kontrakter i alle regioner.

Men også kostnadene øker. Det gjelder kostnader til både ansatte, reservedeler og forsyninger øker nå, samtidig som pengebruken på tørrdokk øker, påpeker Solstad.

Rederiet har en flåte bestående av subsea-skip, ankerhåndteringsskip og plattform forsyningsskip, som leverer tjenester til oljeselskaper og fornybar energi-prosjekter.

I kvartalet var 80 fartøy i drift, og utnyttelsen steg i snitt til 88 fra 86 prosent.