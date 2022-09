Vår Energi varsler økte kostnader og forsinkelser på Balder-prosjektet

Vanskelige værforhold, økte priser og behov for ekstra arbeid bidrar til at Balder-prosjektet koster flere milliarder mer enn Vår Energi i utgangspunktet planla.

Jotun FPSO på Rosenberg verft i Stavanger.

Ine Brunborg Journalist

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

En ekstra kostnad på 11,5 milliarder kroner gjør at Vår Energi nå regner med at Balder-prosjektet vil koste til sammen 40,7 milliarder kroner.

Selskapet tror også at det vil ta frem til tredje kvartal i 2024 å få hentet den første oljen fra prosjektet. Tidligere var dette ventet å skje sent i 2023.

Vår Energi holder samtidig fast på produksjonsmålet på 350.000 fat per dag innen slutten av 2025. Selskapet understreker også at investeringskostnadene og utbytte-guidingen for 2022 holdes i ro.

Ekstraarbeid

Endringene i planene skyldes hovedsakelig Balder Future, der arbeidsomfanget har økt – og det er nødvendig med ekstra ingeniør- og anleggsarbeid på produksjonsskipet Jotun FPSO, ifølge selskapet.

Vår Energi viser også til vanskelige værforhold, økte priser på både råvarer og arbeidskraft, i tillegg til utfordringer knyttet til coronaviruset.

– Vi er forpliktet til en sikker gjennomføring av gjenværende prosjektomfang til å fullføre oppgraderingen av Jotun FPSO så effektivt som mulig. Balder X er fortsatt et svært lønnsomt prosjekt som forventes å øke bruttoproduksjonen ved Balder Hub til over 70.000 fat oljeekvivalenter per dag på det meste, med en attraktiv break-even pris, sier Vår Energi-sjef Torger Rød i en uttalelse.

Fakta Hovedpunktene i Balder-planen Det skal bores nye produksjonsbrønner på både Balder (14 brønner og en vanninjeksjonsbrønn) og Ringhorne III og IV (11 Brønner). Målet er å hente ut 143 millioner fat oljeekvivalenter.

Produksjonsskipet Jotun FPSO skal oppgraderes. Skipet ble bygd på slutten av 90-tallet og har produsert siden 1999.

Produksjonsskipet på Jotun skal oppgraderes for å kunne leve videre til 2045. Etter oppgraderingen skal skipet offshore igjen og skal plasseres på et nytt sted mellom Balder- og Ringhorne-feltene. Les mer

Skulle koste 20 milliarder

Vår Energi har investert mye i Balder-feltet i Nordsjøen, der de har fire pågående prosjekter, ifølge selskapets nettsider. Et av dette er Balder Future, som dreier seg om Jotun FPSO-skipet og å borre 14 nye brønner. Dette prosjektet hadde i utgangspunktet en anslått kostnad på litt over 20 milliarder kroner.

I tillegg skal Vår Energi borre nye brønner på Ringhorne og oppgradere produksjonsskipet på Balder. Målet er å utvide produksjonen frem til 2045, og forventningen er å åpne for rundt 143 millioner fat med utvinnbare reserver.

Vår Energi eier 90 prosent av lisensen på Balder, mens Mime Petroleum eier resten.