Regjeringen vil styrke retten til kontant­betaling

Regjeringen sender et forslag på høring om styrking av retten til kontantbetaling, etter at bankterminaler landet rundt brøt sammen 16. mai.

Dagen før 17. mai i år stoppet kortterminalene i Norge å fungere, som skapte utallige køer rundt omkring i landet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det fremgår fra en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet torsdag.

– Det er behov for å klargjøre reglene og styrke forbrukerens rett til kontant betaling. Kontantkrisen som oppsto i forkant av 17. mai i år, viste at kontant betaling også må ivaretas av beredskapshensyn, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Dagen før 17. mai var de aller fleste bankterminalene i Norge ute av drift i nesten to timer etter en intern it-feil hos Nets. Det oppsto da lange køer utenfor minibanker flere steder i landet.

Forslaget som har blitt sendt ut på høring, skal sørge for at forbrukere skal ha rett til å betale med kontanter i alle betjente forretningslokaler der næringsdrivende selger varer eller tjenester til forbrukere, opplyser departementet.

Regjeringen mener de gjeldende reglene i finansavtaleloven er for uklare når det gjelder hvilke betalingssituasjoner forbrukeren har rett til å betale med kontanter.

– Forventningen om å kunne betale med kontanter er sterkest når en vare eller tjeneste selges i et fysisk salgslokale. Slik handel bør være tilgjengelig for alle, også for dem som ikke kan eller ønsker å bruke andre løsninger. Likevel opplever man stadig oftere at butikker ikke tar imot kontanter. Det ønsker regjeringen å gjøre noe med, sier Mehl.