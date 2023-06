Miljøaktivister blokkerer fortsatt tankskip ved Mongstad

I over tolv timer har aktivister fra Greenpeace holdt stand ved et tankskip på Equinors anlegg på Mongstad. Aktivistene hindrer skipet i å forlate havn.

Aktivister fra Greenpeace hindrer et tankskip i å forlate Equinors anlegg på Mongstad. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

NTB

Fire aktivister festet i 20.30-tiden søndag kveld en seilbåt til skroget på tankskipet Bothnia på Mongstad i Alver i Vestland.

Politiet kommer foreløpig ikke til å gripe inn.

– Det blir tatt en ny vurdering nå når dagen starter, sa operasjonsleder Jørgen Ommedal i Vest politidistrikt til NRK mandag morgen.

Politiet var ikke på stedet gjennom natten, men snakket med aksjonistene søndag kveld og vurderte da at det ikke var fare for liv eller helse.

– Vi var der ute i går kveld og hadde dialog med de fire involverte aksjonistene, sier han.

Ommedal opplyser at Equinor må be politiet om hjelp dersom de mener at aksjonistene må fjernes.

Skipet skal etter planen levere avfall fra Mongstad til Danmark, ifølge Greenpeace. Dette ønsker aktivistene å stanse.