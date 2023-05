Kiwi dropper prisgaranti – 245 varer kan bli dyrere

Butikkjeden har frem til nå fryst prisene på en rekke hverdagsvarer. De svarer med en ny prislås på sunnere varer.

Tirsdag morgen fjernet Kiwi prislåsen på flere hundre varer.

Garantien tok slutt tirsdag morgen, bekrefter Kiwi.

– Kampanjen er nå avsluttet, som annonsert. Vi har likevel ikke satt opp prisene i dag, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin til VG.

Garantien erstattes med en ny prislås på sunnere varer- se lenger ned i saken.

Men dette vil si at 245 produkter, blant annet rugsprø, jubelsalami, stjernebacon og meierismør, kan fyke opp i pris.

Kiwi startet først med prislås på 145 varer i september, og la så på 100 varer for tre måneder siden. Garantien har vært at prisene ikke skal opp.

– Når går prisene opp?

– Jeg kan ikke si noe om fremtidige priser. Men vi skal uansett fortsatt ha de laveste prisene.

Etter et snaut år med krig, skyhøye strømpriser og økte råvarepriser, var det ventet at matprisene ville øke mye i det halvårlige prisvinduet 1. februar.

Men, det skjedde altså ikke, for Kiwi fintet hele matvarebransjen ved å ikke sette opp prisene 1. februar og dessuten videreføre prislåsen.

Med det økte matprisene langt mindre enn i Sverige og Danmark.

Etter ti uker ble det etter påsken slutt på prisfrysen som gjaldt mer enn disse 245 varene. Som bestilt, fulgte Rema og Extra etter og bekreftet at også deres priser vil øke fremover.

Lanserer sunnere prislås

Kiwi erstatter den nåværende prislåsen med det de kaller en sunnere prislås ut august.

– Vi har i dag låst prisene på over 150 varer, og 100 av disse er sunnere alternativer. Rundt halvparten av disse er nøkkelhullsvarer, og det er mange populære varer som kyllingfilet, reker, spinat, laksepålegg, lettost, skyr og smoothie-miks, for å nevne noe. Mange har etterlyst lavere priser på sunnere varer, og vi ønsker med dette å slå et slag for folkehelsa, sier VG.

Prisene vil ligge på samme nivå som september 2022 eller lavere, ut august. Prisene kan ikke gå opp, men de kan gå ned.

I listen under kan du se alle varene som nå fryses:

– Rugsprø er jo sunt. Hvorfor fortsetter dere ikke med å holde samme pris på den?

– Vi har ikke satt opp prisen på Rugsprø i dag, og vi skal fortsatt være billigst på både Rugsprø og alle de andre varene i butikken.

– Jubelsalami blir vel kjøpt mer enn laksepålegg. Er det valgt ut varer som ikke er så mye kjøpt?

– Denne gangen har vi valgt ut populære, sunnere alternativer, for å inspirere kundene til sunnere valg. Nordmenn spiser for lite fisk, og fiskepålegg er en fin måte å få i seg mer fet fisk på. Mills’ laksepålegg vant Helse- og omsorgsdepartementets utmerkelse for sunnere produkter i 2021, og dette var derfor et naturlig valg.