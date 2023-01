NHH-professor om kriserammede Flyr: – I verste fall kan dette være kroken på døra

Dersom SAS kommer tilbake som vanlig, er det ikke plass til Flyr i markedet, mener NHH-professor Frode Steen.

Det skjer mye i flyverdenen om dagen, sier Frode Steen.

– I verste fall kan dette være kroken på døra for Flyr. Gitt usikkerhet i resten av markedet, så er spørsmålet om noen er villig til å betale nok penger for å se hva som skjer med SAS og sommersesongen, før de eventuelt gir seg.

Det sier professor Frode Steen ved Norges Handelshøyskole etter at det kriserammede flyselskapet Flyr mandag meldte at selskapet ikke har lyktes med ny finansieringsplan.

Selskapet er dermed i en alvorlig finansiell situasjon, og styret vil vurdere om det finnes alternativer for videre drift, opplyser det.

– Nå er det veldig spennende i flyverdenen. Vi vet ikke hvordan SAS vil se ut og både SAS og Flyr taper penger. Spørsmålet er hvor lenge folk er villig til å la de gjøre det. Hvis de ikke får finansiering, ser jeg ikke annet alternativ enn at de må gi seg.

Etter børsåpning raste Flyr-aksjen 70 prosent.

For mange selskaper

Ifølge Steen var Flyr optimistiske og tok et dyrt lodd da de håpet at Norwegian ikke skulle komme ut på den andre siden av rekonstruksjonen sin under koronapandemien, eller i det minste komme ut veldig redusert.

Norwegian kom imidlertid ut bedre enn ventet.

– Nå har vi fire flyselskaper som flyr innenlands i markedet, inkludert Widerøe. Widerøe har også vokst, ikke minst på utland, og er der i direkte konkurranse med Flyr. Alt dette gjør at det blir trangt i det norske markedet. Det er ikke nok bergensere som skal fly til Oslo klokken 07 på morgenen hvor det går tre selskaper innenfor 25 minutter. De klarer ikke fylle flyene.

I meldingen opplyser Flyr at flyginger går som normalt mandag. Den opprinnelige finansieringsplanen som ble offentliggjort november 2022, forutsatte en gitt kurs per aksje.

Aksjekursen har imidlertid over tid ligget under det som var nødvendig for å kunne gjennomføre planen.

Selskapet har derfor siden før jul jobbet med å finne løsninger for å skaffe nødvendig kapital til en alternativ finansieringsplan.

– Det store spørsmålet er hva som skjer fremover. Nå er det SAS som er i trøbbel. Norwegian og Widerøe klarer seg bra, mens SAS har tapt halvannen milliard og sliter med rekonstruksjonen og skal fortsatt forhandle med ansatte. Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan det kommer til å se ut nå i sommersesongen.

Trenger finansiering

Styreleder Erik Braathen i Flyr sier at selskapet som følge av global mangel på fly har opplevd stor etterspørsel etter charteroppdrag og utleie av fly og mannskap til andre.

– Før jul hadde vi fremforhandlet en avtale med et europeisk flyselskap tilsvarende seks fly i produksjon i perioden mars til oktober forutsatt at vi hadde en alternativ finansieringsplan på plass.

Selskapet og de finansielle rådgiverne forventet at denne avtalen ville resultere i at man lyktes med den alternative finansieringsplanen, ifølge Braathen.

Steen mener at SAS blir Flyrs lodd nummer to.

– Spørsmålet er om SAS kommer tilbake som vanlig. Hvis de gjør det, er det ikke plass til Flyr. Så enkelt er det.

Flyr trenger brofinansiering, og det må være liv til mars-april for å ha fly å leie ut.

– Nå trenger Flyr brofinansiering. Det må være liv til mars-april for å ha fly å leie ut. Det jeg vil tro investorene tenker på, er at dermed muligheten til å leie ut halve flåten i sommersesongen får redusert risiko. Nå må de bare fylle halve Flyrs kapasitet selv.

– Veldig synd for den norske forbrukeren

Forvalter Jan Petter Sissener er gjennom sitt fond Canopus største aksjonær i Flyr. Han tror selskapet kan havne i en alvorlig situasjon.

– Selskapet har gjort sitt ytterste for å finne egenkapital, men hvis det ikke er mulig så havner selskapet i en alvorlig situasjon, sier Sissener til E24.

Jan Petter Sissener er Flyrs største aksjonær.

Sissener sier at dette utgjør 0,3 eller 0,4 prosent av fondets portefølje, så det er andre ting som er viktig for dem og han sier at de ikke kan bruke så mye tid på dette.

– Men det er veldig synd for den norske forbrukeren.

Steen mener det ikke er synd på forbrukeren, da det er flere flyselskaper å velge mellom.