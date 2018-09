Kristin Skogen Lund skal lede nye Schibsted

STAFF / X01095

De siste årene har mediekonsernet Schibsted - som blant annet eier Stavanger Aftenblad, VG, Aftenposten, Fædrelandsvennen, Bergens Tidende og Finn - omorganisert flere ganger. I siste runde ble det børsnoterte konsernet delt i to divisjoner, en for media og en for markedsplasser.

I tillegg til Finn eier Schibsted en rekke tilsvarende selskap for rubrikkannonser på nett i andre land, blant annet Blocket i Sverige.

Nå har Schibsted vedtatt nok en omorganisering. Denne gangen skilles virksomheten utenfor Norden ut i et eget selskap, som skal børsnoteres og foreløpig har navnet MPI (Marketplaces International).

Nye Schibsted vil altså dermed bestå av den gamle virksomheten i Norden - aviser, rubrikkannonsesteder og selskap blant annet inne personlig finans. Ny konsernsjef blir nåværende NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Når det nye selskapet MPI går på børs, trolig i begynnelsen av 2019, vil det skje med Schibsted som hovedeier. Nåværende Schibsted-sjef Rolv Erik Ryssdal vil bli ny konsernsjef i det nye selskapet. Han skal også fungere i sin gamle jobb til Skogen Lund er på plass, trolig skjer det mot slutten av året eller tidlig neste år.

Fakta: Schibsted Globalt medieselskap med 8000 ansatte i 22 land Eier blant annet avisene Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, Bergens Tidende, Aftenposten og VG i Norge og Aftonbladet og Svenska Dagbladet i Sverige. Står bak rubrikkselskapene Finn i Norge, Blocket i Sverige og Leboncoin i Frankrike blant mange. Rolv Erik Ryssdal er konsernsjef. Omsetningen i 2017 var på 16,9 milliarder kroner, mot snaut 15,9 milliarder i 2016. Driftsresultatet i 2017 var på 2,6 milliarder mot 2,1 milliarder i 2016. Største eier er Blommenholm Industrier 26,10 prosent (Stiftelsen Tinius) Etablert av Christian Schibsted i 1839 som et lite medieselskap.

Med nye øyne

Raoul Grünthal leder mediedivisjonen i Schibsted. Han peker på at en ny og ekstern konsernsjef ikke vil være bundet av hvordan mediekonsernet er organisert i dag og kan se på aktiviteten med nye øyne.

– Det er viktig at Kristin Skogen Lund får tid til å sette en strategi, før vi får organisasjonen, roller og folk på plass. Det som er gjort av strategiarbeid for mediedivisjonen er fortsatt relevant. For de aller fleste ansatte i Schibsted vil det være “business as usual” fremover. Samtidig vil vil innlede arbeidet med en oppdatert strategi for konsernet, sier Grünthal.

Etter omorganiseringen vil Schibsted ha rundt 5200 ansatte, mot rundt 8000 i dag.