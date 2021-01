Sammen har de 600.000 strøm­kunder: Målet er bedre og billigere strøm og nett

Konserndirektør Øivind Askvik i Skagerak Nett, administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett og administrerende direktør Ketil Tømmernes i BKK Nett.

Lyse vil samarbeide med to strømgiganter for å møte det eksplosive behovet for mer nett og mer strøm.

