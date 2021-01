Lokal Facebook-side skal få permitterte og arbeidsledige raskere tilbake i jobb

Fylkesdirektør Merethe Prytz Haftorsen i Nav Rogaland deltar på den offisielle åpningen av prosjektet. Foto: Jarle Aasland

Et bredt samarbeid mellom Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Nav, LO og Næringsforeningen i Stavanger-regionen er i ferd med å etablere en felles prosjekt for å synliggjøre utdanningsmuligheter og arbeidsplasser for folk uten arbeid.

Publisert: Publisert: Nå nettopp