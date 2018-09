Det henger ikke mange bilder på veggene, og bare én plante står i vinduskarmen på det store kontoret i 12. etasje i Næringslivets Hus i Stavanger.

Møblene er de samme som de har vært i flere tiår. Møtebord og stoler stammer fra Rogalandsbanken, som endte sin eksistens i 1991.

Men én ting er nytt: Midt i rommet står en smilende dame i rosa genser og skinnbukser.

– Jeg har arvet alle møblene, og det har jeg hørt at de andre direktørene før meg også har gjort. Så det er godt og kjent for de som kommer innom. Det er bare en ny person som sitter her, ler Tone Grindland, ny regiondirektør i NHO Rogaland.

Jon Ingemundsen

Å ha en jobb

NHO er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge og representerer rundt 27.000 bedrifter.

Organisasjonen består av 16 landsforeninger. Grindland begynte i den nye jobben 25. august.

Den nye regiondirektøren er opptatt av å snakke om næringslivets rolle som en del av samfunnsutviklingen. Med det mener hun at det er verdiskapingen som skjer i næringslivet som legger grunnlag for velferdsstaten.

– Det betyr enormt mye å ha en jobb. Det er noe mange i dette fylket nå har erfart, hva det betyr for enkeltpersoner å havne utfor. Derfor er det å skape arbeidsplasser og sikre verdiskaping det aller viktigste.

Grindland sier hun ser at det er en økt grad av optimisme i regionen.

– Det er også positivt at arbeidsledigheten går ned. Men samtidig ser vi fortsatt at de gruppene som er uten arbeid, er de som er i en kritisk alder opp mot 39 år. Dette er enten mennesker uten utdanning, eller de med høy utdanning og lite erfaring. Det er en utfordrende gruppe å ha utenfor arbeidslivet.

– Vi må sikre at alle har tilgang til arbeidsmarkedet, både de med og uten utdanning, unge og gamle og de med norsk og ikke-norsk bakgrunn, sier Grindland.

Jon Ingemundsen

Spesiell inngang

Stillingen som regiondirektør for NHO i Rogaland har stått tom siden Svein Olav Simonsen døde av kreft i februar i år, bare 47 år gammel.

Han hadde vært direktør i underkant av tre år, og var en synlig og tydelig stemme, både i media og ute hos medlemsbedriftene.

– Det er en spesiell inngang i denne jobben, sier Grindland.

– Det merker jeg på mange måter i det operative arbeidet. På mediebildet, og på frekvensen av kontakt. Det har vært begrenset kapasitet. Men nå er organisasjonen klar for å sette ting i gang igjen. Vi har fått god drahjelp fra Oslo sentralt. Det har vært en mellomperiode nå, og det er ganske stor pågang for å få NHO inn igjen. Det er sånn at bedriftene ønsker å fortsette arbeidet, i god ånd fra Svein Olav, Hallvard (Ween red. anm.) og andre tidligere direktører.

– Hvorfor søkte du på denne jobben?

– Jeg søkte ikke, sier Grindland.

– Jeg bestemte meg for å ta denne jobben på grunn av de mulighetene som ligger i det å bidra til at næringslivet får gode premisser. Det er bra for bedriftene, men NHO er også opptatt av det som skaper verdier for et godt samfunn. Å jobbe for NHO gir meg et nytt perspektiv på et fagområde jeg har jobbet med de ti siste årene. Jeg gleder meg til å ta fatt på alle de oppgavene som ligger foran meg.

Jon Ingemundsen

Fakta: Tone Grindland Alder: 42 Gift, to barn og tre bonusbarn Bor på Vestre Platå Tok 25. august over som regiondirektør for NHO Rogaland

Sammensatt bakgrunn

Før hun tok over som regiondirektør for NHO, jobbet Grindland tre år som næringssjef i Stavanger kommune. Og før det seks år i Greater Stavanger, fire av disse på stavangerregionens europakontor.

– Jeg er glad i å jobbe med hele fylket, og med den mangfoldigheten som finnes. Det er litt annerledes enn å jobbe i bare Stavanger kommune, sier hun.

Grindland forteller at hun er født på Østlandet, vokste opp i Nordland, har foreldre fra Sørlandet, men at det er i Stavanger hun hører til.

Helt siden hun var liten, har hun hatt mange forskjellige jobber. Hun ramser opp:

– Kiosk, rengjøring, telefonsalg, service og handel.

– Jeg kommer ikke fra en bestemt bransje. Vi har alle forskjellige jobber som det til sammen blir et resultat av. Det må være rent på en fabrikk, slik at de kan gjøre jobben sin. Det må være noen som lager mat der andre sitter på kontor. Alt henger sammen med alt, sier Grindland.

Fem land

Det var heller ikke opplagt da hun begynte å studere at hun skulle ende opp som NHOs regiondirektør.

Grindland har studert i fem land. Sverige, Hellas, England, USA og Norge.

– Hva jeg skulle bli, hadde jeg ingen formening om da jeg begynte på utdanningen. Men det blir jo noe hvis en bare gjør en ordentlig jobb. Målet var å ta en utdanning. Derfor har jeg en sangutdannelse, et mellomfag i religion og ett i engelsk og filosofi, og mastergrad i statsvitenskap.

– Jeg er veldig glad i lære nytt. Og er interessert i å finne ut nye ting. Og med en bred bakgrunn, tenker jeg at en har evne til å analysere og bygge nettverk. Gi meg mye informasjon, så skal vi finne ut hvor vi skal sette inn trykket.

Hun er interessert i gjøre ting hun ikke har gjort før. Hun siterer Astrid Lindgrens ord fra Brødrene Løvehjerte: «Det er ting som må gjøres, selv om de er farlige, for ellers er jeg ikke noe menneske, bare en liten lort».

– Jeg har godt humør, og det nekter jeg å gi slipp på, selv i krevende jobber. Det kommer godt med i møte med utfordringer.

Stabilt

NHOs rolle er å påvirke politikken, å jobbe med tarifforhandlinger og å arbeide sammen med sine medlemsbedrifter, forklarer Grindland.

– I Rogaland er det stor kunnskap om internasjonalisering, og betydningen av dette. Det skiller Rogaland markant fra andre regioner. Det sier også noe om graden av eksport våre bedrifter står for.

– Det er sjelden vi kan ta det som en selvfølge at den virkelighetsforståelsen en selv har, er den samme som andre har. Derfor må vi ta dette med når vi snakker med Oslo og med de andre regionene. Vi må fortelle denne historien om og om igjen.

Grindland sier at for næringslivet er noe av det viktigste stabile rammebetingelser. Og da snakker hun blant annet om EØS-avtalen.

– Å begynne å rote med EØS-regelverket er noe av det dummeste en kan gjøre hvis en ønsker å bevare stabile rammeverk.

– Det å se på enkeltdeler uten å se helheten vil være uforutsigbart for næringslivet. Til og med en liten ting som at man skjøv på implementeringen av nye personvernregler skapte utrygghet på norske bedrifter for internasjonale handelspartnere. Og det var snakk om måneder. Det får konsekvenser for næringslivet med en gang det blir utrygghet om ustabilitet i internasjonale avtaleverk.

EØS-debatt

Grindland mener at vi her i regionen nok er mer kjent med at vi trenger gode handelsavtaler enn ellers i landet, siden vi lever tettere på industrien.

– Ta et fylke som Finnmark, for eksempel, der graden av internasjonalisering er mye mindre. Der har de nok ikke den samme forståelsen som her.

– Vår region har alltid vært vendt utover, og kanskje ikke så mye østover. For oss er det naturlig å tenke kysten som et midtpunkt i landet. Jeg håper derfor at NHO Rogaland kan være en oppspiller til nasjonal politikk på dette området.

Grindland tror at EØS-debatten vil være et av temaene før neste valg.

– Jeg synes det allerede er oppe til diskusjon om man skal være for eller mot EU. Og det er en OK diskusjon å ta. Men det å være mot EØS, kommer fordi Brexit en på vei og fordi det er geopolitiske endringer, med Trump som begynner å ta tak i handelsavtaler på en helt annen måte.

– Vi som næringslivsorganisasjon må være tydelig på konsekvensene av å begynne å ta i EØS-regelverket. Det må også bedriftene.

Jon Ingemundsen

Kostnader

Den kompetansen vi har i olje- og gassbransjen er helt unik, sier Grindland. Men denne kompetansen må vi nå være klare for å overføre til andre næringer.

– Olje- og gassnæringen gjør at vi kan veldig mye om næring på sjø og i sjø, og der er det veldig stort potensiale for vekst.

– Men nå må vi i Rogaland sørge for å holde endringstakten oppe og kostnadsnivået nede. Når det blir veldig gode tider igjen, må bedriftene fremdeles opprettholde innovasjonstakten.

Grindland trekker også fram den korte veien i Rogaland mellom de ulike samfunnsaktørene. Mellom næringsliv og forskning, og mellom det politiske miljøet og næringslivet.

– Vi må få fram NHOs budskap, som er å styrke næringslivets omdømme, konkurransekraft og lønnsomhet, sier Grindland.

– Vi har som mål å bli enda bedre på lærlinger. Det er veldig viktig at de unge kommer ut i arbeid. Og næringslivet må kunne spille inn til universitetet hvilke utdanninger som er relevante for framtiden, sier hun.

Bompenger

– Vi kommer ikke unna diskusjonen om bompenger, som har gått for fullt den siste måneden. Hva tenker NHO og du som direktør om bompenger? Kommer det til å få noe å si for bedriftene i regionen?

– Det som påvirker bedriftene er utbygging av infrastruktur. Der må vi ikke henge etter de andre regionene, fordi da kommer vi bakerst i rekken. Infrastruktur er en forutsetning for utvikling av næringslivet. Bymiljøpakken er ikke en bompengepakke. Det er en helhetlig pakke.

– Men jeg har ingen formening om dette bør finansieres med bompenger eller ikke. For å ta tak i en bit av noe som henger sammen med så mye annet, er ikke noe vi mener noe om, sier Grindland.