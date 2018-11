Nordic Unmanned mener de har fått et «gigantisk gjennombrudd» med en av tidenes største dronekontrakter i Europa, skriver Dagens Næringsliv. Avtalen er verdt 136 millioner kroner (14 millioner euro) – mer enn ti ganger omsetningen til selskapet fra Sandnes.

– Det ble en euforisk tur på byen, for å si det sånn, sier daglig leder Knut Roar Wiig til DN.

Selskapet ble startet av fem kamerater i Sandnes etter at oljebransjen fikk seg en knekk da oljeprisen begynte fallet i 2014. For to år siden sikret selskapet seg en kontrakt med Jernbaneverket – nå Bane Nor – om droneovervåkning av jernbane fra Steinkjer via Oslo til Stavanger.

Den ferske avtalen handler om miljøovervåkning for EUs byrå for sjøsikkerhet. For European Maritime Safety Agency skal Nordic Unmanned måle svovelutslipp fra skip. Fire svære droner fra svenske Skeldar skal fly bak skipene og «sniffe» etter ulovlige utslipp. Dronene veier 235 kilo og har en rekkevidde på 50 kilometer, skriver DN.

Drone-interesseorganisasjonen UAS Norway skriver på sin nettside at Sandes-selskapet allerede har gjort samme jobb for kystvakten i Norge.

– For oss som droneoperatør finnes det ingen kulere kontrakter enn dette i Europa for øyeblikket. Det betyr at vi blir en av de ledende droneaktørene i Europa, sier Wiig til UAS Norway.

Nå forventer Wiig ansettelser av mellom syv til ni personer.