LO: Havvindsatsingen må skape ringvirkninger for Norge

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier regjeringens havvindsatsing er innledningen til en ny og spennende fase i norsk industrihistorie.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener havvindsatsingen må være både et kraftprosjekt og et industriprosjekt, som må skape ringvirkninger for Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Onsdag sa regjeringen at deres mål er at Norge skal produsere 30 GW havvind innen 2040. Det tilsvarer nesten like mye kraft som Norge produserer i dag.

LO mener havvindsatsingen må være både et kraftprosjekt og et industriprosjekt, som må skape ringvirkninger for Norge.

– Vi vil ha oppdrag til verftene våre og utvikle norsk leverandørindustri, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en pressemelding.

– Skal norsk industri ha noen fremtid, og skal vi ha arbeidsplasser i hele landet, så er utbygging av flytende havvind en helt avgjørende faktor, sier LO-lederen videre.

Hun peker også på at satsingen er avgjørende for at Norge skal klare å gjennomføre nødvendige klimakutt.

LO-lederen understreker at viktige nasjonale interesser som forsyningssikkerhet og rimelig kraftpriser, også må være styrende for havvindutbyggingen.

– Denne satsingen må eies av det norske folk, og den må gi noe tilbake til det norske folk. Det overordnede er å sikre Norge både nok og rimelig nok kraft, som skal gi oss nye grønne arbeidsplasser, sier Hessen Følsvik.