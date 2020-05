Stangeland kjøper seg opp

Stangeland Gruppen kjøper 50 prosent av selskapet Birkeland Maskinentreprenør AS som holder til på Haugalandet.

Konsernsjef Olav Stangeland, til høyre, sammen med sønnen Tommy Stangeland som er daglig leder i Stangeland Maskin. Foto: Fredrik Refvem

– Jeg har tro på daglig leder Kai Birkeland og de ansatte i selskapet. De er opptatt av å drive effektive anlegg og har siden oppstart levert gode tall, sier konsernsjef i Stangeland Gruppen, Olav Stangeland, i en pressemelding.

Oppkjøpet av Birkeland Maskinentreprenør AS føyer seg inn i rekken av strategiske oppkjøp hvor nøkkelkriterier er soliditet, omdømme og kultur.

Videre heter det at «Birkeland Entreprenør er en solid, sterk aktør som passer inn i eksisterende portefølje».

Omsetter for 115 millioner

Birkeland Maskinentreprenør AS ble etablert i 1998, er lokalisert i Bøvågen på Karmøy og eies av daglig leder Kai Peder Birkeland. Selskapet omsetter for 115 millioner og sysselsetter rundt 50 personer. Resultatet før skatt i 2018 var 10 millioner.

«De har kompetanse innen hele spekteret av entreprenørtjenester og

masseforflytting, og vil med salget til Stangeland posisjonere seg for videre vekst med satsningsområde i Sunnhordaland og Nord-Rogaland», står det i pressmeldingen.

– Med Stangeland som støttespiller styrker vi oss for å levere større og mer komplekse prosjekter innen vei og anleggsvirksomhet, sier Kai Peder Birkeland.

Travle tider

Stangeland Gruppen og Stangeland Maskin har drevet på med anleggsdrift i 60 år.

– Nå er vi gang med bygging av nytt sykehus i Stavanger, et prosjekt som er kåret til verdens mest digitale prosjekt. I tillegg er vi i gang med utbygging av transformatorstasjon for Statnett, Rogalands første fossilfrie byggeplass, sier Tommy Stangeland, daglig leder i

Stangeland Maskin.

Stangeland Gruppen er lokalisert på Stangeland i Sola og omsetter for 2,5 milliarder. Gruppen består av flere selskaper innen bygg- og anleggsvirksomhet, næringsbygg og eiendommer. Gruppen er en av Norges største aktør innen entreprenør- og krantjenester, og består blant annet av: Stangeland Maskin AS, Crane Norway Group AS, Kolnes Maskin

AS, T. Halleland AS (50%) og Rogaland Gjenvinning AS (45%).