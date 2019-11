Figgjo AS frykter ny avgift vil være ødeleggende for driften

Figgjo AS har hatt fritak for CO₂-avgift, men nå ønsker regjeringen at porselensprodusenten skal betale. – Det vil være svært ødeleggende, om ikke katastrofalt, å få denne ekstra kostnaden, som vil være konkurransevridende, mener administrerende direktør Anne Kristine Rugland Thulin.