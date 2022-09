Jagerfly og skip passer på olje- og gassanlegg

Forsvaret patruljerer nå rundt en rekke norske norske olje- og gassanlegg som Draugen, Troll, Mongstad og Tjeldbergodden, viser bilder Forsvaret har publisert.

Forsvaret har troppet opp sin tilstedeværelse både på norsk sokkel og ved landanleggene, og patruljerer nå med skip og jagerfly. Her er to F-35-jagerfly nær Draugen-feltet i Norskehavet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Denne uken ble sikkerheten på norsk sokkel skjerpet.

Det skjer etter at de russiske gassrørene Nord Stream 1 og Nord Stream 2 ble utsatt for sabotasje, ifølge de nordiske landene. Rørene har de siste dagene lekket store mengder gass.

Forsvaret har nå blitt mer synlig på sokkelen, og har publisert en rekke bilder som dokumenterer dette:

kystvaktskipet KV Sortland på patrulje foran Troll A-plattformen

F-35-jagerfly over Draugen-feltet i Norskehavet

KNM Thor Heyerdahl ligger nå utenfor landanleggene på Mongstad

KNM Skjold utenfor Tjeldbergodden

«I etterkant av det som skjedde i Østersjøen, er Forsvaret nå mer til stede og synlige i områdene rundt våre olje- og gassinstallasjoner», skriver Forsvarsdepartementet på Twitter.

Forsvaret har trappet opp sin synlighet rundt olje- og gassanlegg på sokkelen og langs kysten. Her er kystvaktskipet KV Sortland foran Troll A-plattformen.

Fløy F-35 over Haltenbanken

Forsvaret skriver på sine nettsider at synligheten og tilstedeværelsen er skjerpet etter regjeringens beslutning om økt beredskap ved norske olje- og gassinstallasjoner.

«Luftforsvaret gjennomfører hyppige og jevnlige tokt med kampflyene F-35, både fra flystasjonen på Ørland og fra den hurtige reaksjonsstyrken på Evenes», skriver Forsvaret på sine nettsider.

«Fredag formiddag fløy Luftforsvaret i norsk territorium, blant annet over Haltenbanken og inn mot oljeinstallasjonene på Draugen- og Heidrunfeltet», skriver Forsvaret.

Støre holder ny pressekonferanse

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) holder pressekonferanse om sikkerheten på sokkelen i ettermiddag. Onsdag sa Støre på en pressekonferanse at hendelsen i Østersjøen trolig var en villet handling.

«Dette har skapt en svært alvorlig situasjon – umiddelbart fra en stor lekkasje i Østersjøen til alt som er følger av en slik hendelse», sa Støre.

Støre sa onsdag at hendelsene i Østersjøen har et alvorlig bakteppe, med krig og energikrise i Europa.

– Vi må komme til bunns i hva som har hendt og hvem som står bak. Men det kan ta tid, sa statsministeren.

Forsvarsministrene i de nordiske landene har også hatt en videkonferanse om Østersjøen-lekkasjene fredag.

«De nordiske forsvarsministrene er dypt bekymret over skadene på Nord Stream-rørledningene i internasjonalt farvann i Østersjøen», skriver de i en felles uttalelse.

«All informasjon som nå er tilgjengelig peker på en bevisst sabotasje nær de nasjonale grensene til Danmark og Sverige. Det kan ikke bli utelukket at dette er et uforsvarlig angrep på Europas energiinfrastruktur og et forsøk på å destabilisere den allerede spente sikkerhetssituasjonen», skriver de.

Carl Gilbert Rego er nestleder i Pilotforbundet i Parat og helikopterpilot i Bristow Norway.

Frykter for helikoptersikkerheten

Den siste tiden har det vært observert droner ved plattformer i Nordsjøen. Nestleder i Pilotforbundet i Parat og helikopterpilot i Bristow Norway, Carl Gilbert Rego, er bekymret for helikoptertrafikken på sokkelen.

– Bristow alene flyr omtrent 60 daglige flygninger i Nordsjøen og slik droneaktivitet setter vår sikkerhet i fare. Det transporteres ca. 500.000 passasjerer pr år. Et sammenstøt mellom en drone og et helikopter vil få katastrofale følger, sier Rego i en kommentar.

Han mener myndighetene må sette i verk strakstiltak, og mener at militære fartøy har teknisk utstyr til å spore droner, kartlegge flyruten og finne ut hvor den kommer fra.

KNM Thor Heyerdahl ligger nå ved Mongstad.

Vakthold på Mongstad og Kollsnes

Også på landanlegg er det observert droner. Det ble sett droner over forsyningsbasen på Mongstad torsdag kveld og natt til fredag. Politiet etterforsker saken og innfører vakthold, skriver Avisa Nordhordland.

– Det ble observert droner over forsyningsbasen på Mongstad torsdag kveld og natt til fredag av de som jobber på basen, sier politioverbetjent og beredskapsplanlegger Knut Inge Hordvik i Nordhordland politistasjonsdistrikt til avisen.

Dette skal være den første droneaktivitet som er observert ved Mongstad. Her ligger det et gasskraftverk og et raffineri.

Politiet har ifølge Bergensavisen innført kontinuerlig politivakthold ved Mongstad og ved Gassleds prosessanlegg Kollsnes i Øygarden.

Statsminister Jonas Gahr Støre snakket fredag med Nato-sjef Jens Stoltenberg om gasslekkasjene i Østersjøen og om samarbeid for å beskytte kritisk infrastruktur, skriver Nato-sjefen på Twitter.

Selskaper underlagt sikkerhetsloven

Sentrale selskaper i oljesektoren ble i sommer delvis underlagt lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven), ifølge Statsministerens kontor.

Dette gjelder Equinor, Norges største operatør av olje- og gassanlegg, og Gassco, som driver det norske rørledningssystemet. Sentrale personer i disse selskapene er også sikkerhetsklarert.

– Det innebærer for eksempel at ledere i disse selskapene kan få tilgang på gradert informasjon, og jobbe nærmere med norske sikkerhetsmyndigheter. Erfaringen er at det er konstruktivt for begge parter, og at de kan være mer oppdatert og ta mer informasjon inn i arbeidet de gjør, sa Støre til E24 onsdag.

Etter Petroleumsloven er det operatørene på sokkelen som har ansvaret for å sikkerhetstiltakene på plattformer og landanlegg.

Her ligger KNM Skjold utenfor Tjeldbergodden.