Regjeringen forlenger strømstøtteordningen ut 2024

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og energiminister Terje Aasland holder pressekonferanse om strøm i kveld klokken 18.30.

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) deltar på fredagens pressekonferanse. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Pressekonferansen holdes i Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet. Det oppgis ingen andre opplysninger om hva pressekonferansen dreier seg om, utover at strøm er tema.

Regjeringen planlegger å endre beregningen for strømstøtten fra månedssnitt til time for time, får NTB opplyst.

Fram til nå har strømstøtten blitt beregnet ut fra et gjennomsnitt av spotprisen hver måned.

En time for time-beregning kan føre til at strømstøtten vil øke for mange, ettersom strømforbruket ofte er høyest når strømmen er dyrest.

Derimot vil trolig ikke innslagspunktet på 70 øre bli endret, etter det NTB kjenner til.

NRK og VG får onsdag ettermiddag opplyst at endringene til timesnitt ikke innføres før til høsten.

Men til gjengjeld kommer det endringer resten av året, ifølge NRK. I dag får nordmenn tilbakebetalt 90 prosent av strømprisen over 70 øre per kilowattime i vintermånedene, og 80 prosent resten av året. Men nå vil regjeringen øke dette til 90 prosent hele året gjennom, ifølge kanalen.