SAS utsatt for cyberangrep – personopplysninger på avveie

Nettsiden til flyselskapet SAS var nede tirsdag ettermiddag, etter å ha vært utsatt for et cyberangrep. Angrepet skjedde etter et cyberangrep mot svenske medier tirsdag.

Markedsverdien til flyselskapet SAS er 3,28 milliarder svenske kroner, og selskapet er notert på børsene i Stockholm og Oslo.

Silje Lien Sveen

Kristian Arnesen Strømshoved

Julie Tran

Julie Solvin Jacobsen

Saken oppdateres...

Angrepet skjedde etter et cyberangrep mot svenske medier tirsdag.

– Vi jobber for fullt med å undersøke hvordan vi skal stoppe det, sa pressevakt i SAS Anna Sandell til VG i 18-tiden tirsdag.

VG har blitt kontaktet av flere som forteller at de tilsynelatende ble logget inn på det som skulle være andres SAS-kontoer, da de prøvde å logge inn på sin egen.

– Det som skjedde var at jeg skulle sjekke når flyet mitt går på fredag. Da jeg gikk inn, så endret det seg fra min profil til en til fremmed persons profil. Jeg kunne da se alle hans bonuspoeng, hans neste fly og også gjøre endringer, forteller Helene Svabø til VG.

Noen forteller at de får tilgang til det som ser ut til å være andres flyginger og eurobonus, og at de kan bestille flyginger i andres navn.

Karin Nyman, kommunikasjonsdirektør i SAS, sier til Aftonbladet at de arbeider med å løse problemet, og at fokuset nå er på å få stengt ned appen før flere personopplysninger lekkes.

Overfor den svenske avisen oppfordrer Nyman SAS sine kunder til å ikke logge inn i appen.

– Desto flere som logger inn, desto verre blir det, sier Nyman.

Rundt klokken 19 er det mulig å komme inn på nettsiden igjen. Det er uklart hvor lenge SAS sin nettside var nede, men VG ble gjort oppmerksom på feilen like etter klokken 17.

SAS har blitt gjort kjent med dette av VG, men skriver i en SMS at de ikke har noen ytterlige kommentar.

– Hvis dette er et angrep som har ledet til at nettjenesten ikke fungerer optimalt, kan det få disse resultatene. Det kan være alt fra ubeleilig til ekstremt problematisk for SAS og passasjerene, sier IT-ekspert Torgeir Waterhouse til VGTV.

Tidligere tirsdag gikk hackergruppen «Anonymous Sudan» ut og hevdet at de sto bak et omfattende angrep på flere svenske nettsider, og viste til koranbrenningen i Sverige. Sveriges Television var blant nettsidene som ble rammet.

Det er ikke avklart om denne gruppen står bak angrepene mot SAS.

Mandag kveld publiserte gruppen et innlegg på Telegram hvor de varslet at svenske medier ville bli angrepet.

IT-sikkerhetsekspert Marcus Murray, sa til SVT at det ikke er gitt at gruppen består av personer fra Sudan.

– Russland har mye å tjene på at de muslimske landene er sinte på oss på grunn av koranbrenningene. Erodogan sa at Tyrkia ikke ville slippe oss inn i NATO på grunn av dem. Det er logisk at russiske aktører ønsker å få de muslimske gruppene til å fortsette å piske opp stemningen mot Sverige, sa han.

– Er det grunn til å tro at dette ikke var målrettet, men en avledning?

– Med det som skjer i Sverige og frustrasjonen fra andre land på grunn av landets ytringsfrihet, er det ikke usannsynlig at det var målrettet. Men vi vet ikke, angrep kan ha mange motivasjoner, sier Waterhouse til VG.