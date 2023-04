Svakere tall fra Vår Energi

Vår Energi tjente betydelig mindre i første kvartal i år enn på samme tid i fjor.

Konsernsjef Torger Rød i Vår Energi.

Det viser en fersk kvartalsrapport fra olje- og gassprodusenten.

Vår Energi leverer et resultat etter skatt på 195 millioner dollar (2,07 milliarder kroner) i første kvartal, ned fra 431 millioner dollar i første kvartal i fjor

Driftsresultatet (ebit) faller til 1,43 milliarder dollar (15,2 milliarder kroner), fra 1,75 milliarder dollar på samme tid året før

Analytikerne hadde på forhånd ventet at selskapet ville legge frem et resultat etter skatt på 285,2 millioner dollar, ifølge estimater fra Bloomberg. De ventet samtidig et driftsresultat (ebit) på 1,46 milliarder dollar

Omsetningen ble på 2,09 milliarder dollar i kvartalet, fra 2,49 milliarder dollar året før

Som tidligere lovet vil selskapet betale ut et utbytte på 270 millioner dollar til eierne for første kvartal. Vår Energi lover et tilsvarende utbytte også for andre kvartal.

Største eier i Vår Energi er italienske Eni med 63 prosent.

– Høyt aktivitetsnivå

– Vi opprettholder et høyt aktivitetsnivå for å levere mer enn 50 prosent produksjonsvekst over de neste tre årene, sier konsernsjef Torger Rød i Vår Energi ifølge en melding.

Selskapets mål er å produsere 350.000 fat oljeekvivalenter per dag innen utgangen av 2025. Blant prosjektene som skal bidra til dette er Balder X, Johan Castberg, Fenja og Breidablikk.

Vår Energi-aksjen var oppe i 45 kroner på toppen i fjor høst, etter at olje- og gassprisene hadde steget mye. I år har aksjen falt med om lag 25 prosent. Selskapets markedsverdi er på 63 milliarder kroner.

Produserte mindre

Selskapet har tidligere meldt at den samlede produksjonen i snitt var på 214.000 fat oljeekvivalenter per dag i første kvartal. Det er om lag 11 prosent lavere enn i samme kvartal i fjor.

Av produksjonen var 62 prosent råolje og annen væske, og 38 prosent gass.

Vår Energi oppnådde en pris på 83,6 dollar fatet for oljen sin i første kvartal, ned fra 99,6 dollar fatet i samme kvartal i fjor.

Selskapet oppnådde en pris tilsvarende 175,5 dollar fatet for gassen sin i første kvartal, fra 163,4 dollar fatet i fjorårets første kvartal.

Vår Energi har også varslet på forhånd at selskapet ville tape 127 millioner dollar (om lag 1,34 milliarder kroner) på valutasvingninger i kvartalet, etter at kronen svekket seg mye i første kvartal.

Selger noe gass til faste priser

Vår Energi selger noe energi på forhåndskontrakter. I første kvartal var rundt 34 prosent av selskapets gassvolumer knyttet til kontrakter med faste priser. Selskapet oppnådde i snitt en pris som tilsvarer 283 dollar per fat oljeekvivalenter for disse volumene.

For andre kvartal har selskapet solgt 22 prosent av gassproduksjonen sin til fastpris som i snitt tilsvarer 191 dollar per fat oljeekvivalenter.

For tredje kvartal har selskapet solgt om lag 20 prosent av gassproduksjonen sin til en fastpris som i snitt tilsvarer 189 dollar per fat oljeekvivalenter.