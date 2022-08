Droppet Rogaland på grunn av strømprisen

Valinor AS investerer helst lokalt i Rogaland, men den høye strømprisen gjør at selskapet nå har kjøpt et kjempestort industriområde i Trøndelag. Der planlegges det investeringer for mange milliarder kroner.

