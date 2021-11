Støre: Arrestasjonen av NRKs journalister i Qatar er uakseptabel

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener at arrestasjonen av NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani er uakseptabel.

Statsminister Jonas Gahr Støre mener det er uakseptabelt at to NRK-journalister ble fengslet i Qatar mandag. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

– Arrestasjonen av NRKs journalister i Qatar er uakseptabel, skriver Støre på Twitter.

– En fri presse er avgjørende i et fungerende demokrati. Dette viser også viktigheten av årets tildeling av Nobels fredspris. Jeg er svært glad for at Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani nå er løslatt, skriver han videre.

Erna Solberg: – Forventer at det offisielle Norge sier svært tydelig ifra

Tidligere statsminister Erna Solberg (H) reagerer på arrestasjonen av de to NRK-journalistene i Qatar. Hun mener Norge må si tydelig ifra overfor landet.

– Det er totalt uakseptabelt at journalister blir arrestert og kastet på glattcelle for å gjøre jobben sin. Det er ikke et demokrati verdig, ikke en moderne rettsstat verdig og ikke et vertsland for fotball-VM verdig. Dette er nok et argument for at Qatar aldri burde vært tildelt mesterskapet i utgangspunktet. Hvis man ikke står opp for en fri presse, faller man for alt. Det er en hjørnestein i ethvert demokrati, sier Solberg i en uttalelse.

– Jeg forstår at Utenriksdepartementet håndterer situasjonen, og forventer at det offisielle Norge sier svært tydelig ifra overfor Qatar.

NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani landet onsdag morgen på norsk jord etter sin reportasjereise i Qatar. De laget journalistikk i forbindelse med at det er ett år igjen til fotball-VM avholdes i landet. De ble arrestert og satt over 30 timer på glattcelle.

– Det er veldig godt at de to NRK-journalistene er trygt hjemme igjen. Lokman har jeg selv møtt på jobb en rekke ganger, og jeg kjenner ham som en dyktig fotograf, sier Solberg.