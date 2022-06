Fare for pilotstreik: Dette krangler de om

900 piloter i streik, titusenvis av reisende rammet og gigantiske kostnader står på spill for kriserammede SAS. Her får du pilotkonflikten forklart.

Mange SAS-fly risikerer å bli stående på bakken dersom pilotene og flyselskapet ikke blir enige innen fristen.

Konflikten mellom ledelsen i SAS og pilotene har pågått i lang tid, helt tilbake til coronapandemiens inntog.

Natt til onsdag 29. juni er det frist i meglingen mellom de to frontene. Kommer de ikke til enighet går 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark ut i streik. Samtidig har SAS varslet lockout i Danmark og Sverige.

Rundt 45.000 reisende kan bli berørt.

– SAS har mange fagforeninger og mange forskjellige avtaler å forholde seg til, så dette er komplisert. Gitt at de ikke blir enige blir det en omfattende konflikt for SAS, sier Kristine Nergaard, forskningskoordinator ved Fafo.

Står samlet på tvers av landegrensene

Det er ikke lett å holde tungen beint i munnen når man skal prøve å få oversikt over de ulike partene i konflikten.

På den ene siden, i Norge, står de to fagforeningene SAS Norge Flygerforening (SNF) og Norske SAS-flygeres forening (NSF). Førstnevnte er en del av Parat og ledes av Jan Levi Skogvang. Sistnevnte er en LO-forening og ledes av Roger Klokset.

Jan Levi Skogvang leder SAS Norge Flygerforening (SNF).

Sammen med Dansk Pilotforening (DPF) og Svensk Pilotförening (SPF) danner de fire foreningene SAS Pilot Group (SPG) som ledes av Martin Lindgren.

SPG står samlet i forhandlingene med arbeidsgiveren SAS.

– Umoralsk, uetisk og usolidarisk

Kjernen i konflikten henger sammen med en rekke kriser som har rammet flyselskapet siden mars 2020, da coronapandemien rammet Norge og flyselskapene.

Coronapandemien gjorde at pengene rant ut av kassen for flyselskapene. SAS måtte halvere arbeidsstokken, og rundt 560 SAS-piloter mistet jobben.

Samtidig opprettet SAS to nye datterselskaper, SAS Link og SAS Connect, og meldte at oppsagte piloter og kabinansatte måtte søke jobb på nytt i disse selskapene.

Det fikk flere SAS-piloter til å rase.

Pilotene i LO-foreningen NSF kalte det umoralsk, uetisk og usolidarisk. Parat-foreningen SNF varslet søksmål mot flyselskapet.

Oppsagte SAS-ansatte demonstrerte mot SAS foran Stortinget på Eidsvolls plass høsten 2021.

Avbrøt forhandlingene etter dag en

I kjølvannet av pandemien, varslet SAS i februar 2022 en kriseplan som la opp til årlige kostnadsreduksjoner på 7,5 milliarder svenske kroner.

En drøy måned senere, i slutten av mars, startet flyselskapet forhandlingene med pilotforeningene. Målet var å komme frem til en ny kollektivavtale.

SAS hadde lagt opp til to uker med forhandlingene, men allerede etter et døgn forlot pilotene forhandlingsbordet.

Det gjorde forhandlingsleder i SAS, Marianne Hernæs, opprørt og mente SAS-pilotenes krav og forhandlingstaktikk nærmet seg useriøse.

Kristine Nergaard forsker blant annet på ansettelsesforhold, fagbevegelse, fagorganisering og lønnsforhandlinger.

Ifølge Fafo-forsker Kristine Nergaard var pilotenes krav i hovedsak å få de coronaoppsagte pilotene tilbake i arbeid.

– SAS-pilotene, i alle fall i Norge, var ute etter en deal med det fagforeningene mente var et moderat lønnsoppgjør og økt flytid, mot at man fikk løst dette med å få tatt inn igjen folk som var sagt opp eller nedbemannet under corona. Når det ikke kom noe ut av det i forhandlingene trakk pilotene tilbudet, forklarer Nergaard.

Hun legger til at SAS nok er uenig i denne beskrivelsen.

Streikevarsel

9. juni eskalerte konflikten videre. Da varslet SAS Pilot Group storstreik i SAS dersom de ikke kom til enighet med selskapet innen 29. juni.

Etter streikevarselet slo flyselskapet kraftig tilbake mot pilotene.

– Dette viser en sjokkerende dårlig virkelighetsforståelse for hvilken situasjon SAS befinner seg i akkurat nå, sa pressesjef Tonje Bjerve Sund i SAS til E24 etter streikevarselet.

En streik kan koste selskapet 80–100 millioner kroner om dagen.

SAS’ pressetalsperson i Norge, Tonje Sund, mente at pilotforeningen valgte konflikt fremfor forhandlinger når de varslet streik.

Hun mente varselet viste at pilotforeningen velger konflikt fremfor forhandlinger.

SAS-pilotene mener på sin side at det hviler et stort ansvar på SAS-ledelsen for å unngå en mulig streik, og at SAS nå må velge samarbeid fremfor konflikt med sine ansatte.

SPGs leder Martin Lindgren mener at SAS-ledelsens selskapsstruktur bryter med den skandinaviske arbeidsmarkedsmodellen og at det derfor er en viktig kamp for alle skandinaviske arbeidstagere.

SPG hevder at SAS-pilotene står overfor krav om 30 prosent reduksjon i allerede konkurransedyktige vilkår.

Fare for lockout og streik

Siden 13. juni har de svenske pilotene sittet ved forhandlingsbordet. De har ennå ikke kommet til enighet.

Og konflikten har ikke sluttet å eskalere:

Torsdag 23. juni meldte NRK at SAS varsler lockout i Sverige. Dagen etter bekreftet SAS at det også er utstedt varsel om lockout av danske piloter.

Flymekanikerne i SAS som er tilknyttet det danske fagforbundet, har varslet sympatistreik fra 5. juli.

I Norge er det sendt ut betinget permitteringsvarsel til alle ansatte i SAS.

Fafo-forsker Kristine Nergård tror SAS har sendt ut lockoutvarslene først og fremst for å få kontroll over forløpet i konflikten.

– SAS har mange fagforeninger og mange forskjellige avtaler å forholde seg til, så dette er komplisert. Med en lockout i de Danmark og Sverige får man konflikten til å løpe likt i de to landene, med samtidig utløp og avslutning, sier hun.

Søndag reiste riksmegler Mats Wilhelm Ruland og megler Richard Saue til Sverige for å bistå i lønnsoppgjøret.

– Arbeidet med å komme til enighet er kombinert, derfor er alle til stede i Sverige, sa Ruland til E24.

Meglingen skal skje fysisk hos Svensk Næringsliv i Storgata 19 i Stockholm. Vanligvis har den norske siden av meglingen skjedd i Norge, men de har kombinert det for å gjøre prosessen lettere.