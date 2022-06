Full feiring: Mindre bråk og utslipp fra Rosenberg

Tidligere næringsminister fra Venstre, Iselin Nybø, syntes det var stas å få klippe snoren og åpne anlegget som gjør at skip ved kai på verftet kan skru av bråkete og forurensende motorer.

– Det går ikke an å kjenne til Rosenberg uten å la seg imponere over den enorme drivkraften som er her, sa Iselin Nybø. Den tidligere næringsministeren fra Venstre fikk åpne landstrømanlegget på det tradisjonsrike verftet.

