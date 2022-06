570 milliarder har gått tapt etter Russland-exit

Invasjonen av Ukraina har ført til at nær 1.000 vestlige selskaper har uttrykt ønske om å forlate Russland. Exiten har blitt en svært kostbar affære.

Svært mange selskaper har forlatt Russland de siste månedene. Dette er bare noen av de som har tapt penger på det.

McDonald’s, Equinor, Nike, Crayon, mediebedrifter, bilprodusenter og teknologikjemper har alle en ting til felles. De siste månedene har de varslet at Russland ikke lenger er et marked de kan opererer i.

Samlet har nær 1.000 selskaper forlatt, eller uttrykt planer om å forlate, Russland denne våren, ifølge forskere på Yale, skriver Wall Street Journal.

Hittil har selskapene tatt tap på 59 milliarder dollar, tilsvare 570 milliarder kroner, knyttet til russisk virksomhet, viser dokumenter WSJ har gjennomgått.

– Denne runden med nedskrivninger er ikke enden på visa. Når krisen fortsetter kan vi se større finansielle tap, inkludert indirekte påvirkning fra krigen, sier direktør Carla Nunes i risikokonsulentselskapet Kroll til WSJ.

I Norge har Equinor varslet i mai at de skriver ned verdier på 10 milliarder kroner i Russland. Selskapet har senere overført verdier til russiske Rosneft, som de samarbeidet med før krigen, i en avtale som har blitt omtalt som verdinøytral.

Også flere andre norske selskaper har gitt uttrykk for at de skal forlate landet, men tapet Equinor har tatt er det største kjente norske tapet som er tatt.

Samlet står rundt 50 internasjonale selskaper for størstedelen av tapene som er tatt etter krigen brøt ut. Årsaken til dette er at selskapenes virksomhet i Russland i stor grad har vært beskjeden tatt i betraktning selskapenes globale virksomhet, skriver WSJ.

Det britiske oljeselskapet BP tok et tap på 25,5 milliarder dollar, tilsvarende over 240 milliarder kroner, i forbindelse med at det gikk ut av landet. Rundt 13,5 milliarder dollar av dette kommer fra eierandelen selskapet har i Rosneft.