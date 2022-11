Støre sliter på hjemmebane. Nå havner han på bunn i internasjonal kåring

Blant 22 statsledere verden over, er Norges statsminister en av dem som er minst likt av egne innbyggere.

Kun Tsjekkia og Sør-Koreas ledere har mindre fornøyde innbyggere, viser en ny undersøkelse gjort i 22 land.

Norges sosialdemokratiske styringsparti sliter. Meningsmålingene har vært historisk dårlige. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er kanskje godt likt blant sine internasjonale kolleger, men en ny internasjonal undersøkelse viser at han er blant regjeringssjefene som er minst likt av egne innbyggere.

Morning Consult er et analysebyrå som blant annet gjennomfører ukentlige meningsmålinger blant innbyggerne i 22 land. Et av spørsmålene er om man er fornøyd eller misfornøyd med sitt stats- eller regjeringsoverhode.

I Norge sier hele 71 prosent at de er litt eller svært misfornøyd med Støre. Det er det dårligste resultatet han har fått så langt i denne undersøkelsen. Den har tall tilbake til januar 2022.

Med det havner han på 20. plass i målingen, kun slått av Tsjekkias statsminister Petr Fiala og Sør-Koreas president Yoon Seok-youl.

Usikkerheten rammer Støre

Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, sier dette ikke er hyggelig lesning for de som er glad i Arbeiderpartiet. Hun mener de dårlige tallene fra Morning Consult henger sammen med noen av de siste norske meningsmålingene.

– Som statsminister er Jonas regjeringens og landets fremste og mest synlige person. Når mange opplever en usikkerhet rundt egen økonomi og merker at dagens situasjon rammer dem hardt, er beskjeden tydelig. Det treffer både Arbeiderpartiet og spesielt Jonas Gahr Støre, sier Stenseng.

Fakta Global Leader Approval Rating Gjennomføres av Morning Consult, et amerikansk analysebyrå.

Undersøkelsen gjennomføres ukentlig og via nett.

834 nordmenn svarte på forrige undersøkelse. Les mer

Vil dempe prisveksten

– Alle de andre landene i undersøkelsen opplever inflasjon, stigende renter og en usikker økonomi. Men hvorfor skiller Støre og Norge seg sånn ut?

– I Norge har vi i de siste krisene landet har gått gjennom, løst dette med å bruke mer oljepenger.

– For å dempe prisveksten og unngå at rentene stiger mer enn nødvendig, er løsningen nå at vi strammer til, noe som igjen merkes i hverdagsøkonomien. Dette er en situasjon som er helt ny for mange i dette landet, sier Stenseng.

I tillegg seier hun det er viktig å sikre solide velferdstjenester og sikre Europas laveste arbeidsledighet.

– Det er dette som betyr noe for folk flest, det er dette som betyr noe for Jonas. Det er ikke gjort over natten og det er mye vi kan og skal bli enda bedre på, men vi skal klare det sammen. Og da tror jeg også disse tallene vil endre på seg, sier Stenseng.

Flere nye ledere gjør det bra

På topp i kåringen havner Indias statsminister Narendra Modi. Hele 77 prosent av den indiske befolkningen sier de er litt eller svært fornøyd med jobben han gjør.

Det er kun fem statsledere som har flere innbyggere som er fornøyd enn misfornøyd med jobben de gjør. Det er lederne i India, Mexico, Australia, Italia og Sveits. De tre siste landene har relativt nye ledere.

Den eneste andre nordiske lederen i undersøkelsen er Sveriges nyvalgte statsminister Ulf Kristersson. Han havner på en åttendeplass, like foran USAs president Joe Biden.

To under Støre

Målingens taper, Sør-Koreas statsminister Yoon Seuk-youl, har slitt på målingene i flere måneder. Han har fått mye kritikk for håndteringen av den økonomiske situasjonen og for å ha innsatt venner og familie i apparatet rundt seg.

Tsjekkias statsminister Petr Fiala havner nest nederst. Han har også mistet popularitet etter mistanke om for nære koblinger til korrupsjonsmistenkte personer. Han leder også en koalisjon med fem partier som skal styre gjennom en historisk energikrise.

Pessimistisk for fremtiden

Det siste året har vært preget av høye strømpriser og kraftig prisøkning. På toppen kommer Norges Bank og skrur opp renten.

Støres svar på situasjonen har vært å stramme til i statsbudsjettet. Skattene til de rikeste skal opp. Offentlig pengebruk skal ikke opp.

Det evige mantraet har vært «det blir stramt». Og nordmenn har lyttet.

Den globale undersøkelsen fra Morning Consult viser nemlig også at et overveldende flertall av oss frykter at Norge er på vei i feil retning. Kun 29 prosent av de spurte mener at Norge går i riktig retning.

Frem til mai var Norge delt ca. på midten mellom optimistene som mener landet går i riktig retning og pessimistene som mener det motsatte. Men siden den gangen er det blitt stadig flere pessimister.