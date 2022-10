Sterkere fra Aker BP i tredje kvartal

Aker BP leverer sterkere tall i tredje kvartal enn på samme tid i fjor, men bunnlinjen er noe svakere enn ventet.

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik, her på selskapets stand under høstens ONS-konferanse i Stavanger.

Saken oppdateres.

Det Kjell Inge Røkke-dominerte olje- og gasselskapet Aker BP leverer et resultat etter skatt på 783,3 millioner dollar i tredje kvartal.

I samme kvartal i fjor fikk Aker BP et resultat etter skatt på 205,8 millioner dollar.

På forhånd var det ventet et resultat etter skatt på 813,29 millioner dollar, ifølge estimater som Bloomberg har samlet inn fra analytikere.

Dette er det første fulle kvartalet etter gjennomføringen av Aker BPs oppkjøp av Lundins olje- og gassvirksomhet.

Selskapet meldte for en uke siden at produksjonen i tredje kvartal var på 411.700 fat per dag, opp fra 181.300 fat per dag på samme tid i fjor.

Aker BP vil betale utbytte på 0,53 dollar per aksje i fjerde kvartal, det samme som i tredje kvartal. Utbyttet var på 0,48 dollar per aksje i andre kvartal og 0,31 dollar per aksje i første kvartal.

Usikkerhet om geopolitikk og skatt

Driftsresultatet i tredje kvartal er på 3,96 milliarder dollar. Det er i tråd med forventningene om driftsinntekter på 3,692 milliarder dollar, ifølge Bloomberg. Driftsresultatet i tredje kvartal i fjor var på 849 millioner dollar.

Konsernsjef Karl Johnny Hersvik peker på at selskapets prosjekter blir utfordret av en krevende verdenssituasjon, og av forslag til endringer i de midlertidige skattereglene som ble innført under coronakrisen i 2020.

– Verden karakteriseres av geopolitisk ustabilitet, inflasjon og økende renter, utfordringer i leverandørkjedene og høy volatilitet i energi- og råvarepriser. I tillegg har den norske regjeringen foreslått en innstramming i de midlertidige skattereglene. Aker BP vil ta hensyn til alle disse faktorene før vi gjør endelige investeringsbeslutninger, sier Hersvik.

Skal investere 150 milliarder

Aker BP leverte i høst utbyggingsplanen for oljeprosjektet Trell og Trine til nær seks milliarder kroner. Selskapet skal levere totalt 15 utbyggingsplaner i løpet av året, og har planer om å investere 150 milliarder dette tiåret.

Blant de kommende prosjektene er Lille Prinsen, Rolvsnes, Solveig fase 2, Noa Fulla, Krafla samt Skarv-satellitter som Ørn, Shrek, Alve Nord og Idun Nord.

Aker BP kunngjorde i fjor at selskapet skulle kjøpe Lundin Energys olje- og gassvirksomhet for rundt 125 milliarder kroner. Fra 1. oktober i år er alle de ansatte fra det tidligere Lundin innlemmet i Aker BPs organisasjon.

– Tredje kvartal 2022 var det første kvartalet for det forstørrede Aker BP, etter at Lundin-transaksjonen ble fullført i slutten av juni. I løpet av kvartalet har vi gjennomført en vellykket integrering av de to organisasjonene, sier Hersvik.

Oppnådde høyere gasspriser

Aker BP har tidligere oppgitt prisene selskapet oppnådde i tredje kvartal:

Selskapet fikk 280,9 dollar per fat oljeekvivalenter for gassen sin, opp fra 152,6 dollar fatet i kvartalet før og 91,30 dollar i tredje kvartal i fjor

Selskapet fikk 101,1 dollar fatet for oljen sin, ned fra 117,5 dollar i kvartalet før men høyere enn prisen det oppnådde på 71,50 dollar fatet for ett år siden

Selskapet har også meldt tidligere at det tar en nedskrivning på 55 millioner dollar i tredje kvartal, særlig knyttet til Ula-feltet.

Aker BP skrev også ned verdier på 422 millioner dollar knyttet til samme felt i forrige kvartal. Det skjedde etter at den planlagte nedstengningen av feltet ble fremskyndet fra 2032 til 2028.