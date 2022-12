Justin Bieber raser mot H&M

Popstjernen er lite fornøyd med at kleskjeden bruker han på t-skjorter, jakker og gensere.

Dette er noen av plaggene med Bieber-tema som er tilgjengelig i H&Ms norske nettbutikk.

Justin Bieber går hardt ut mot H&M i et innlegg på Instagram.

Verdensstjernen skriver at han ikke har godkjent noe av kolleksjonen kleskjeden selger, der både bildet av Bieber og navnet hans brukes.

– Alt uten min tillatelse og godkjenning. Jeg ville ikke kjøpt det hvis jeg var deg, skriver artisten, som har over 270 millioner følgere på Instagram.

Klesplaggene med Bieber-tema selges også i Norge. Flere av plaggene er påtrykt svarthvitt-bilder av popstjernen. Andre plagg har navnet hans på, sammen med albumtittelen «Changes» oppå en gul badeand.

– H&M-merchen de har laget av meg er søppel og jeg godkjente det ikke. Ikke kjøp det, skriver artisten videre.

E24 har kontaktet H&M for en kommentar, men har foreløpig ikke fått svar.

En representant for kleskjeden sier til Bloomberg at selskapet fulgte korrekte godkjenningsprosedyrer for kolleksjonen.

Flere av plaggene hos H&M bruker navnet til Bieber, en gul badeand og albumtittelen «Changes».

H&M har slitt i det siste. Russland-exit og et vanskelig marked bidro til et svært svakt resultat for sommermånedene. Samtidig meldte klesgiganten at den ville gå i gang med et spareprogram.

I slutten av november ble det klart at H&M skal kutte 1.500 stillinger. Reduksjonen i ansatte, kombinert med andre tiltak er ventet å spare kleskjeden for 2 milliarder svenske kroner.

H&M-aksjen er ned over 37 prosent på Stockholmbørsen siden nyttår. En god del av fallet kom like før og etter Russlands invasjon av Ukraina.