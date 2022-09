Matoma opptrådte for Meny-topper på Italia-tur

Kjøpmenn, toppsjefer og driftsansvarlige i Meny dro på langhelg til Sardinia, samtidig som kjeden diskuterer innsparinger. Artisten Matoma var hentet inn som underholdning.

– Vi bodde på Forte Village Resort, og jeg kan bekrefte at DJ Matoma spilte fredag kveld, skriver kommunikasjonssjef i Meny, Nina Horn Hynne, i en e-post til E24.

Før helgen skrev E24 om Meny-ledelsen som dro på tur til Italia, samtidig som Meny-kjedene vurderer kutt som følge av de høye strømprisene.

Det var totalt 526 deltagere på turen som gikk til Forte Village Resort på Sardinia. Kjøpmenn, butikksjefer, toppsjefer, driftsansvarlige og flere ledsagere var med på turen.

Horn Hynne skriver at deltagerne betalte en egenandel og at reisen er i tråd med skattemyndighetens regelverk.

– Vi har tatt ned kostnadene så mye som mulig grunnet tøffe tider, sa administrerende direktør i Meny, Vegard Kjuus, til E24 før helgen.

På samlingen som varte fra torsdag til søndag forrige uke, ble kjøpmenn, butikksjefer, driftsapparat og ledelse underholdt av den norske DJ-en Matoma, som for anledningen var booket til eventet.

Matoma, eller Tom Stræte Lagergren som han egentlig heter, er en internasjonalt kjent DJ og musikkprodusent som holder konserter over hele verden. Han er også kjent som dommer og mentor i TV-programmet The Voice.

Matoma er for tiden på turné i USA og spilte ifølge turnéplanen i Charleston 4. september. Neste konsert er i Brooklyn 15. september.

E24 har vært i kontakt med Matomas management som bekrefter at konserten i Italia i helgen var en firmaevent. Utover det sier bookingagent i All things live, Anita Haløy Wisløff:

– Vi kommenterer ikke innhold i avtaler mellom artister og kunder.

Svarer ikke om kostnad

Meny hadde også booket eget charterfly som fraktet de ansatte til Italia.

E24 var i kontakt med Vegard Kjuus før helgen. I en e-post skrev han:

– Vi jobbet lenge med alternativt reisemål i Norge, men det viste seg å bli vesentlig dyrere. Turen er fra torsdag ettermiddag til søndag, og charterfly er leid inn da det er vesentlig billigere enn ordinært fly. Vi fikk også gode hotellpriser, bestilt under corona. Vi har tatt ned kostnadene så mye som mulig grunnet tøffere tider. Hadde vi startet planleggingen i dag, hadde vi ikke reist.

Forte Village Resort har flere hoteller og luksusvillaer i et «vakkert hjørne av Sardinia», og skriver på sine hjemmesider:

«Besøk omkring 50 hektar med vakre hager langs en hvit sandstrand på den solfylte sørkysten av Sardinia, med et utvalg av fem femstjerners hoteller, tre firestjerners hoteller og 12 luksusvillaer med privat svømmebasseng».

LUKSUS: Med slike bilder fremstilles Forte Village Resort på hotellets hjemmeside.

E24 har stilt spørsmål til Meny om hva turen til Italia kostet for selskapet, uten å få svar på dette.

Salgs- og markedskoordinator hos Forte Village Resort, Zedda Rafaella, skriver følgende i en e-post til E24:

– Jeg har dessverre ikke noe informasjon om dette, da eventet ble organisert av en tredjepart. Vi organiserte kun overnatting og aktivitene på resortet.

– Trist for partssamarbeidet

Før helgen reagerte forbundsleder i LO-forbundet Handel og kontor, Christopher Beckham, kraftig på turen og kalte den «tonedøv».

Når han får høre om at Matoma spilte på turen, sier han:

– Dette er trist for partssamarbeidet i Meny. De tillitsvalgte opplever nå at det snakkes om nedbemanning, også driver ledelsen å flotter seg på tur med DJ. Det er veldig umusikalsk.

KRITISK: Christopher Beckham i Handel og kontor reagerer på Menys Italia-tur.

Kommunikasjonssjef Nina Horn Hynne skriver i en e-post at hun forstår at folk kan reagere på samlingen i Italia for kjøpmenn og driftsapparatet.

– Timingen på reisen ble uheldig, men planleggingen er gjort over flere år og store deler av kostnadene var forhåndsbetalt, og er ikke refunderbare for Meny, inkludert DJ Matoma. Hadde vi startet planleggingen i dag, hadde vi ikke reist, skriver hun.

– Meny har ikke startet en nedbemanningsprosess, men vi har i enkelte områder igangsatt ekstern ansettelsesstopp for å tilpasse oss et normalisert handlemønster etter pandemien, samt ta høyde for betydelige hopp i strømutgifter, fortsetter Hynne.

Administrerende direktør i Meny, Vegard Kjuus, har tidligere svart på spørsmål om mulig nedbemanning i Meny på denne måten:

– Vi ansatte flere matarbeidere under pandemien, da vi blant annet hadde ’lånt omsetning’ fra grensehandelen og restaurantmarkedet. Nå må vi tilpasse bemanningen tilbake til et normalisert handlemønster og i tillegg ta høyde for økte kostnader, spesielt knyttet til butikkenes ekstreme hopp i strømutgifter.

Meny har selv skrevet at de fra mars 2020 til mars 2021 ansatte 800 flere enn året før.