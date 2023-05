Nytt rekord­resultat for Tesla i Norge

Tesla Norway hadde inntekter på 15 milliarder kroner i fjor, opp fra 12,1 milliarder året før.

Tesla Norway leverte et rekordår i 2021 etter at pandemi og leveranseproblemer ga stor tilbakegang året før. I fjor leverte selskapet et rekordresultat igjen, viser det ferske årsregnskapet.

Inntektene økte fra 12,1 milliarder kroner til 15 milliarder. Driftsresultatet var på 225 millioner, opp fra 182 millioner i 2021.

Resultatet før skatt i fjor var på 220 millioner, noe som utgjør en økning på 45 millioner sammenlignet med året før.

Selskapet skriver i årsregnskapet at forsyningssiden er en risikofaktor i tiden framover. Det kan skje at bilkomponenter ikke blir levert av den kvaliteten og i de volumene som er akseptable for Tesla Norway.

Siden starten av 2021 har det blant annet vært en utfordring å få tak i nok databrikker (halvledere).

Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken var Tesla Model Y den mest solgte bilen i Norge i 2022. Tesla toppet sammen med Volkswagen listen over de mest solgte merkene i fjor, som begge solgte over 20.000.

Totalt i 2022 leverte Tesla globalt 1,31 millioner biler, som var ny rekord. Og veksten har fortsatt inn i det nye året. Da selskapet tidligere i vår la frem tall for første kvartal, økte omsetningen til 23,32 milliarder dollar, fra 18,75 milliarder dollar i samme periode året før.