Musk kutter Tesla-prisen for tredje gang i 2023

Tesla setter ned prisen på Model S og X i det amerikanske markedet. Siden januar er prisen på Model X satt ned med over 10 prosent.

Elon Musk satser på volum over marginer i 2023, og setter ned prisene for tredje gang i år –

– Pris betyr virkelig noe. Jeg tror det er et stort antall mennesker som vil kjøpe en Tesla, men ikke har råd. Så disse prisendringene utgjør virkelig en forskjell for en gjennomsnittlige konsument, sa Tesla-sjef Elon Musk da Tesla la frem januar-tall i år.

Musk satser nå på salgsvolum i større grad enn profittmarginer, skriver Bloomberg.

For tredje gang i år setter Tesla ned prisen i det amerikanske markedet, for å sikre nok etterspørsel i USA. Denne gangen blir prisen satt ned med 5000 dollar på bilmodellene Model X og S – rundt 52.000 norske kroner.

I USA er nå startprisen på en Model S 889.000 norske kroner, og 993.000 kroner for Model X. Det er andre gang i år at prisen blir satt ned på disse modellene. Siden januar har Tesla satt ned prisene på Model X med 10,53 prosent. For Model S er prisnedgangen på

I januar ble prisen satt ned på Model Y og 3.

Sliter med inflasjonen

Den raskt stigende inflasjonen og høyere renter driver prisene på biler opp, og har skapt trøbbel for bilindustrien.

For Tesla, som selger biler direkte til kundene, blir løsningen å justere priser månedlig for å sikre fortsatt salg. Det normale har vært at Tesla har justert opp prisene – men nå er altså markedet et helt annet.

– Tesla er nå nødt til å jakte på kundene. Det gjør de med priskutt, sa redaktør i nyhetstjenesten Bilnytt, Atle Tuverud, om de foregående priskuttene.

Tesla leverte 422.875 biler globalt i første kvartal i 2023, men bare 10.695 av disse var Model X og S. Bilprodusenten har satt seg et mål om å øke produksjonen i 2023, til 1,8 millioner biler totalt.

Kutter priser i Kina

Tesla har fått langt tøffere konkurranse i Kina. Analytikere i Bloomberg venter at kinesiske BYD vil utfordre Teslas lederposisjon på elektriske biler i det kinesiske markedet.

Tesla får skarp konkurranse i det kinesiske markedet fra kinesiske BYD.

Det amerikanske bilmarkedet har svart med å sette ned prisene også i dette markedet. Bilene er fortsatt langt billigere i Kina enn i USA.

I Kina er startprisen på Model 3 på 229.900 Yuan – rundt 350.000 norske kroner.

Mer enn halvparten av bilene Tesla sendte ut i markedet i 2023, ble produsert i Kina.