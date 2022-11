Norske Bjørn Gulden blir ny topp­sjef i Adidas

Gulden kommer fra jobben som toppsjef hos konkurrenten Puma.

Bjørn Gulden har vært sjef i tyske Puma i ni år, og går nå til den langvarige konkurrenten.

Bjørn Gulden tar over sjefsstolen hos Adidas fra 1. januar 2023. Det opplyser den tyske sportsutstyrsgiganten i en melding tirsdag.

Gulden har vært toppsjef hos konkurrenten Puma siden 2013.

Den 57 år gamle nordmannen har tidligere jobbet i Adidas fra 1992–1999. Han har også vært innom Helly Hansen, smykkemerket Pandora og skokjedene Deichmann og Rack Room Shoes.

– Vi er veldig glade for å kunne ønske Bjørn Gulden velkommen tilbake til Adidas. Bjørn Gulden bringer med seg nesten 30 års erfaring innenfor sportsutstyr og skobransjen. Som et resultat av det kjenner han bransjen ekstremt godt og trekker på et rikt nettverk innen sport og detaljhandel, Thomas Rabe, styreleder i Adidas, i meldingen.

Gulden er også tidligere fotballproff. Han har blant annet spilt for Bryne og Strømsgodset i Norge, og 1. FC Nürnberg på nivå to i tysk fotball.

Bjørn Gulden sammen med Karsten Warholm da den norsk friidrettsstjernen signerte sponsoravtale med Puma i 2019.

Ni år i Puma

De siste dagene har flere medier meldt om at Gulden skulle være aktuell for jobben i Adidas.

Puma annonserte nylig at Arne Freundt, selskapets salgsdirektør (CCO), rykker opp til toppsjefstillingen fra 1. januar 2023. Gulden sier i meldingen at han valgte å ikke fornye kontrakten sin med Puma etter ni år i jobben.

– Jeg følte at det var det rette tidspunktet for Puma, min etterfølger og for meg å dra nå. Jeg har fortsatt mye energi og ønsker i alle fall å fortsette i 5-10 år til i en operativ rolle, noe jeg tror hadde vært for lang tid for Puma, sa Gulden i meldingen da det ble klart at han ikke fortsetter i Puma.

Nordmannen vil ta over som administrende direktør i Adidas etter Kasper Rørsted, som fratrer stillingen førstkommende fredag 11. november. Finansdirektør Harm Ohlmeyer vil lede Adidas midlertidig frem til Gulden er på plass.

Sprintlegenden Usain Bolt hadde også sponsoravtale med Puma i perioden Bjørn Gulden satt som toppsjef.

Konkurrenter

Konkurransen mellom de to tyske sportsutstyrsprodusentene Adidas og Puma går langt tilbake.

Brødreparet Adolf og Rudolf Dassler står bak hvert sitt selskap. De to startet skofabrikken Gebrüder Dassler Schuhfabrik (Brødrene Dasslers Skofabrikk) i Tyskland på 1920-tallet.

Så røk de i tottene på hverandre, og delte opp selskapet i 1948. Adolf startet da Adidas, mens Rudolf grunnla Puma.

Adidas har en markedsverdi på rundt 22,6 milliarder euro, som tilsvarer mer enn 230 milliarder kroner med dagens kurs. Aksjen steg noe etter nyheten om at Gulden skal ta over som sjef.

Puma har på sin side en markedsverdi på nær 6,9 milliarder euro, som tilsvarer over 70 milliarder kroner.

Begge de to selskapene er notert på Frankfurt-børsen.

Gulden spilte for Bryne i 1986 og 1987, og ble cupmester med klubben i 1987, da Brann ble slått 1–0 i finalen på Ullevaal.