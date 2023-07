Mener overvekt-hjelp bør fås på blå resept: – Veldig positiv

Nye, dyre legemidler mot overvekt bør gis på blå resept, mener professor, og får støtte fra flere partier. – Jeg er veldig positiv, sier KrF-leder Olaug Bollestad.

KrF-leder Olaug Bollestad ønsker en ny vurdering av om nye legemidler mot overvekt bør fås på blå resept. Dette bildet er fra da Bollestad var landbruks- og matminister og ville redusere avgiften på lettbrus.

I det siste har det kommet flere nye og mer effektive legemidler mot overvekt, som Wegovy fra Novo Nordisk og Mounjaro fra Eli Lilly. Det skaper både etterspørsel fra brukere og forventninger i aksjemarkedet.

– For dem som har råd til å kjøpe dem så er dette gull verdt, sier Jøran Hjelmesæth til E24.

Han er professor ved Institutt for klinisk medisin på Universitetet i Oslo og leder for Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold. Legemidler som Wegovy kan endre manges liv, mener han.

– Dette gir metthetsfølelse og hjelper folk med å holde vekten etter vektreduksjon, sier han.

– Kun for de rike

Men for mange pasienter vil prislappen være en utfordring, mener han. Wegovy kom til Norge i år, men Legemiddelverket vil ikke at det skal tilbys på blå resept. Medisinen koster rundt 36.000 kroner i året.

Legemiddelet Saxenda, som koster omtrent det samme, ble også nylig fjernet fra blå resept-listen. Ifølge Dagens Medisin fikk rundt 30.000 denne medisinen i 2022.

– Dette er kun for de rike, sier Hjelmesæth.

– Du mener dette burde ha vært på blå resept?

– Ja, absolutt. De som har diabetes type 2 får jo sine medisiner på blå resept. Jeg kan ikke se at det skal være så forskjellig å ha alvorlig fedme som diagnose, sier han.

– Jeg har oppfordret Helsedirektoratet, Legemiddelverket og produsenten til å snakke sammen og finne en løsning, slik at vi igjen kan tilby disse legemidlene på blå resept til de som trenger det mest, sier Hjelmesæth.

For ordens skyld: Hjelmesæth har holdt foredrag for legemiddelselskapet Novo Nordisk mot honorar. Senteret han leder har flere kliniske studier som styres av Novo Nordisk, og får økonomisk støtte til dette arbeidet. Hjelmesæth personlig får ikke støtte. Novo Nordisk produserer både Saxenda og Wegovy.

KrF-lederen: – Veldig positiv

KrF-leder Olaug Bollestad er positiv til å tilby legemidlene mot overvekt på blå resept, selv om det har en kostnad for staten.

– Jeg er veldig positiv til å gjøre vektreduserende medisin tilgjengelig for flere, og vil utfordre de aktuelle myndighetene til å gjøre en ny vurdering, sier Bollestad i en kommentar.

– Dette er dyre medisiner, men tenk på effekten. Det kan være et infarkt som aldri kommer, bedre psykisk helse eller evne til å stå i jobb. Slankemedisinen er effektive medisiner, som vi vet fungerer, sier hun.

KrF ønsker også å kutte moms på frukt og grønt som forebyggende tiltak, og mener regjeringen må legge frem en plan for behandling og forebygging av fedme.

Kan koste milliarder

Legemiddelverket oppgir at det kan være 120.000 pasienter med sykelig overvekt i Norge, og sier at eksperter antar at rundt halvparten av disse vil kunne ta i bruk Wegovy hvis det havner på blå resept.

Det vil i så fall kunne koste staten rundt to milliarder kroner i året.

I 2022 refunderte folketrygden om lag én milliard kroner bare for legemidlene Ozempic Ozempicproduseres av Novo Nordisk., Mysimba Mysimbaproduseres av Navamedic ASA og Saxenda Saxendaproduseres av Novo Nordisk., ifølge Apotekforeningen. Ozempic er så langt bare godkjent som diabetesmedisin, men kan også brukes mot overvekt.

Noen legemidler mot overvekt: Den siste tiden har både Novo Nordisk og flere andre aktører levert legemidler som omtales som GLP-1. Dette står for glukagonlignende peptid-1. Hormonet produseres normalt i tarmen, og regulerer konsentrasjonen av glukose i blodet og bidrar til metthetsfølelsen. Dette er noen av legemidlene som brukes mot overvekt og diabetes: Novo Nordisk: semaglutid, under varemerket Wegovy – kun godkjent for behandling av overvekt (ikke på blå resept)

Novo Nordisk: liraglutid, under varemerket Saxenda – mot overvekt (ikke lenger på blå resept)

Eli Lilly: tirzepatide, under varemerket Mounjaro – kun godkjent for diabetes, men gis også som middel mot overvekt

Navamedic: orexigen, under varemerket Mysimba – mot overvekt (kan fortsatt fås på blå resept)

Orifarm: orlistat, under varemerket Xenical – mot overvekt (kan fortsatt fås på blå resept)

Novo Nordisk: semaglutid, under varemerket Ozempic – kun godkjent for diabetes type 2, men kan også brukes som middel mot overvekt Det finnes mange flere legemidler mot overvekt. I tillegg satser en rekke farmasiselskaper nå tungt på utviklingen av nye legemidler til denne pasientgruppen.

– Bør tilbys de beste

Helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud i Frp støtter at disse legemidlene bør fås på blå resept.

– Ja. Norske pasienter bør tilbys de beste medisinene mot overvekt, særlig når de faglige anbefalingene er så sterke, sier han i en kommentar.

– Problemet med dagens system er at de samfunnsøkonomiske effektene av nye medisiner ikke tas med i regnestykket. Bedre medisiner mot overvekt kan blant annet føre til at færre trenger dyre slankeoperasjoner og gi den enkelte bedre fysisk og psykisk helse, sier Hoksrud.

Regjeringsplattformen fra Hurdal nevner ikke overvekt spesielt. Men Sp og Ap vil ifølge plattformen «lage en strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller».

Erlend Svardal Bøe er medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for Høyre. Han ønsker tidlig innsats mot overvekt og god oppfølging, men overlater de faglige vurderingene til Legemiddelverket.

– Legemiddelverket har på nåværende tidspunkt, og i dette tilfellet, vurdert at det ikke er grunnlag for å gi disse legemidlene på blå resept, og det er en vurdering vi forholder oss til, sier Bøe i en kommentar.

Helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud i Frp.

Legger fort på seg igjen

Legemiddelverket avslo å gi refusjon for Wegovy fordi effekten var for dårlig i forhold til prisen. Testene viser at pasientene gradvis legger på seg det meste av vekten igjen hvis de slutter med Wegovy, påpekte etaten. Samme argument ble brukt for å ikke lenger tilby Saxenda på blå resept.

– Vi er åpne for å forhandle om pris dersom firmaet ønsker dette, sa fungerende områdedirektør Einar Andreassen i Legemiddelverket da beslutningen var tatt i januar.

Legemiddelverket opplyser til E24 at de forholder seg til Stortingets retningslinjer.

– Alle legemidler som skal finansieres av det offentlige, skattebetalerne, følger de samme krav til kostnadseffektivitet, det vil si at de må gi en dokumentert medisinsk gevinst som står i rimelig forhold til det de koster, sier enhetsleder Rita Hvalbye i Legemiddelverket i en kommentar.

– For å revurdere våre vedtak er vi avhengige av at forholdet mellom dokumentert helsegevinst og pris endrer seg, sier hun.

Enhetsleder Rita Hvalbye i Legemiddelverket.

– En slags moralsk vurdering

Ifølge Apotekforeningen har salget av legemidler mot overvekt økt mye de siste årene.

Bare i første kvartal ble det solgt legemidler av typen Wegovy, Saxenda, Ozempic og Mysimba for 540 millioner kroner, opp fra 244 millioner i samme kvartal i fjor, ifølge foreningen. Wegovy ble lansert i Danmark og Norge i første kvartal i år.

NRK-kjendis Else Kåss Furuseth begynte ifølge TV 2 på Wegovy i forbindelse med NRK-serien «Helsekost Furuseth».

– En skal måtte betale for fettskammen i dette landet, sa Furuseth nylig til VG.

– Slik jeg ser det er det tatt en slags moralsk vurdering av medisinen.

– Får bedre livskvalitet

Hjelmesæth mener at Legemiddelverket ser for mye på vekttapet isolert sett, og tar for lite hensyn til den bredere helseeffekten.

– Pasienter som går ned i vekt kan bli kvitt sin type 2 diabetes, de får lavere blodtrykk, mindre fettstoffer i blodet, mindre smerter i knærne og mindre pustestans om natten. De får bedre livskvalitet, sier professoren.

– Men det tar ikke Legemiddelverket hensyn til fordi det ikke er vist i kontrollstudier ennå. Britiske myndigheter har tenkt motsatt og tar dette inn på blå resept, sier han.

– Men man går fort opp igjen i vekt hvis man slutter med medisinen?

– Slike effekter gjelder for blodtrykksmedisin også. De fleste medisiner virker bare når man tar dem, sier Hjelmesæth.

Han sier at han misliker at store selskaper skal tjene store penger på denne typen legemidler, men ser positive effekter av selve behandlingen.

– Fra et pasientperspektiv har vi fått et nytt verktøy i verktøykassen, sier han.

Mange av de unge som har fått behandling med legemiddelet Saxenda fikk et nytt liv, fordi det ble mye lettere å spise mindre, hevder han.

– Nå har Helsedirektoratet tatt fra oss dette virkemiddelet, og da går vekten oftest opp igjen, og dette er fortvilende for de det gjelder, sier Hjelmesæth.