Tesla leverte rekord­mange biler i andre kvartal

Elbilprodusenten leverte over 466.000 biler og slo forventningene for de tre forrige månedene.

Tesla leverte totalt 466.140 biler i april, mai og juni, viser ferske tall fra den amerikanske elbilprodusenten.

På forhånd ventet analytikerne at selskapet skulle sende av gårde 448.350 biler i andre kvartal, ifølge estimater hentet inn av Bloomberg.

Dette er rekordhøye tall for andre kvartal på rad, etter at Tesla i januar besluttet å kutte prisene på flere av sine modeller. I første kvartal i år leverte produsenten 422.875 biler verden over.

Tesla selger klart mest av modellene 3 og Y. De to står for nesten 447.000 av bilene selskapet leverte forrige kvartal.

Av «luksusmodellene» S og X ble det leverte 19.225 biler. På disse modellene har prisene blitt justert både opp og ned i USA det siste halvåret.

Samtidig som Tesla leverer rekordhøye leveringstall etter priskuttene, produserer de flere elbiler enn de leverer. I andre kvartal ble det produsert 479.700 Teslaer. 460.211 var modell 3 eller Y, mens 19.489 var modell S eller X.

Dette er femte kvartal på rad at Tesla produserte flere biler enn de leverte til kundene, ifølge CNBC.

Leveringstallene til elbilprodusenten kommer i forkant av de fullstendige finansielle resultatene for andre kvartal, som legges frem onsdag 19. juli.