Equinor og SSE vil bruke verdens største turbiner i gigantprosjekt

Haliade-X fra amerikanske GE har en kapasitet på 12 megawatt hver, som er omtrent en dobling av kapasiteten fra selskapets største turbiner til nå, skriver E24.

Spesialrådgiver Andreas Thon Aasheim i fornybarorganisasjonen Norwea sier til nettavisen at turbinen er verdens største og mest effektive, og at det er en god investering.

– Havvind handler mye om kostnadene knyttet til antallet turbiner. Jo færre turbiner, jo lavere investeringskostnader. Bigger is better, enkelt og greit, sier han.

Equinor skal sammen med britiske SSE Renewables bygge det store havvindprosjektet, som skal forsyne 4,5 millioner husstander i Storbritannia med strøm. Prosjektet består av tre delprosjekter, hvert på 1.200 megawatt, og skal totalt koste opp mot 100 milliarder kroner. Havvindparken blir verdens største.

– Haliade-X er et stort sprang fremover for turbinteknologien, og vi ser fram til å jobbe med GE Renewable Energy for å maksimere innovasjonen og fordeler for leverandørkjeden i Storbritannia, sa prosjektdirektør Bjørn Ivar Bergemo for Dogger Bank-prosjektene i en melding da avtalen ble klar i september.