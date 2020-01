Inge Anda har solgt Sjå Inge

Etter nærmere tre år med kafeen Sjå Inge, selger Inge Anda spisestedet i Østervåg.

Inge Anda har solgt kafeen sin i Stavanger, og skal i stedet drive kafé for Kirkens Bymisjon på Sola. Foto: Ulrikke Valvik Mitchell

Janne Hagen Nyhetssjef

– Plutselig hadde jeg bare ikke lyst mer. Jeg åpnet Sjå Inge for to og et halvt år siden og det har vært kjekt å drive, mange kunder og hyggelige ansatte. Men plutselig en dag fant jeg ut at jeg vil gjøre noe annet. Det er en tid for alt, sier Inge Anda til RA.

Han forklarer det med at restaurant- og utelivsbransjen er en krevende bransje, og sier til avisen at han ikke hatt fri to helger på rad.

Spesielt desserten imponerte da Aftenbladets restaurantanmelder besøkte Sjå Inge.

Etter to og et halvt år med Sjå Inge, ble Inge Anda lei. Nå har han solgt og gått til Kirkens Bymisjon. Foto: Jan-Erik Larsen

8. desember solgte Inge Anda seg helt ut av Sjå Inge. Nå er han engasjert av Kirkens Bymisjon og skal drive kafeen Kaffekoppen på Sola. Det innebærer fritid både på kvelder og i helger.

– Jeg er 51 år og har jobbet siden jeg var 13, og de siste to-tre årene har jeg jobbet hver eneste helg. Jo eldre du blir, jo mer verdsetter du fri, å kunne planlegge og generelt andre ting enn jobb. Så at noen ville kjøpe Sjå Inge var kjempekjekt, sier han.

– Du vet ... Du har en drøm, så oppfyller du den, så kommer det andre ting en har lyst å oppleve og gjøre. Så nå skal jeg begynne med landeveissykling, fjellklatring og reise utenlands, sier Anda til RA.

Spisestedet Sjå Inge fortsetter inntil videre med samme navn.

Publisert: Publisert 16. januar 2020 07:54 Oppdatert: 16. januar 2020 08:05

