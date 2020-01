Virusfrykt er dårlig nytt for den norske kronen

* Det tidligere ukjente coronaviruset har fått navnet 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV).

* Viruset ble først oppdaget i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i begynnelsen av januar.

* Kinesiske myndigheter tror at lungeviruset kan ha smittet mennesker via et marked der det er blitt solgt ville dyr.

* Viruset kan smitte mellom mennesker. Symptomene på smitte er feber, tørr hoste, i noen tilfeller vansker med å trekke pusten, og tegn på lungebetennelse. Viruset fører til luftveisinfeksjoner.

* Eldre mennesker og personer med dårlig helse er mest utsatt for viruset.

* Det nye viruset er 79 prosent genetisk likt med sars-viruset (alvorlig akutt respirasjonssyndrom), som på begynnelsen av 2000-tallet forårsaket en epidemi med over 8.000 smittetilfeller i 37 land og som krevde 774 liv.

* Det finnes ingen vaksine mot viruset, men Kina kunngjorde 26. januar at viruset er blitt isolert, noe som er et viktig skritt på veien for å utvikle en vaksine.

(Kilde: AP, Ritzau, Reuters, NTB)