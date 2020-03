Euroen har blitt én krone billigere i løpet av dagen

Det har vært en høydramatisk dag for kronekursen etter at én euro i natt kostet over 13 kroner for første gang i historien. Samtidig skyter oljeprisen opp etter rykter om amerikansk innblanding i konflikten mellom Saudi-Arabia og Russland.

Norges Bank var raskt ute i formiddag å uttalte at man var klare for å intervenere i markedet ved kjøp av norske kroner, for å styrke kronekursen.

Sammen med et oljeprishopp har beskjeden ført med seg et kraftig comeback for kronekursen som nå har styrket seg én krone mot euroen.

Torsdag kveld koster én euro 12,02 kroner, noe som er 1,12 kroner lavere enn på dagens høyeste nivå. Det er verdt å nevne at kronekursen historisk sett fortsatt er rekordsvak.

Det kan samtidig nevnes at kronekursen faktisk har styrket seg mot euro sett mot nivåene fra dagen før. En euro er nå 28 øre billigere enn den var onsdag kveld.

Én dollar koster nå 11,24 kroner, noe som er rundt 90 øre billigere enn da kronen var på sitt svakeste. Også mot dollar har kronen styrket seg sett mot gårsdagens nivåer, men her bare med to øre.

Kraftig oljehopp

Torsdag stiger oljeprisen 12,86 prosent til 28,48 dollar fatet, etter brent-oljen ble handlet til det laveste på 17 år dagen før.

Oljeprisen har sunket kraftig som følge av «oljekrig» mellom Saudi-Arabia og Russland, og ifølge Wall Street Journal vurderer nå USA å gripe inn i konflikten.

Den amerikanske regjeringen nå skal forsøke få Saudi-Arabia til å gå tilbake til sitt originale produksjonsnivå, og åpner for sanksjoner mot Russland, sier en ikke-navngitt kilde til avisen.

Et annet tiltak som vurderes, skal ifølge Wall Street Journal være å inngå mer langsiktig samarbeid med Saudi-Arabia for å unngå at landet går tilbake til et samarbeid med Russland.