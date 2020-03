Oljeprisen på det laveste siden 2003

Prisen på nordsjøolje falt fredag med over 7 prosent ned mot 24,2 dollar fatet, det laveste siden 2003, før den steg noe igjen.

NTB

I 16-tida ble et fat nordsjøolje for levering i mai omsatt for rundt 24,7 dollar fatet, mens amerikansk lettolje ble omsatt for 21,3 dollar fatet, en nedgang på 6 prosent fra dagen før.

Prisen for et fat nordsjøolje har falt fra 68 dollar siden årsskiftet.

Saudi-Arabia har gått til priskrig etter at Russland nektet å bli med på produksjonskutt, noe Opec-landene mener er nødvendig for å motvirke synkende etterspørsel som følge av koronapandemien.